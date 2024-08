Jednatřicetiletý forvard ještě ve středu trénoval se Skalicí. V prvoligovém slovenském klubu se ale dohodl na rozvázání smlouvy a od čtvrtka je hráčem Strání, které novou posilu představilo fanouškům v pátek ve svém speciálním videu na svých facebookových stránkách.

„Po postupu do třetí ligy jsme chtěli udělat jeden velký přestup, který by nám dával smysl nejen po sportovní stránce, ale přilákal by i další lidi do ochozů našeho stadionu. Jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout Romanům příchod až do konce. Má zkušenosti z nejvyšších soutěží, je z regionu a zapadne do našeho týmu,“ pochvaluje si předseda FC Strání Antonín Popelka mladší.

O bývalého forvarda Slovácka se vedení klubu zajímalo od začátku letní přípravy.

„Měl jsem nějaké informace o jeho pozici ve Skalici, i přesto jsem si nemyslel, že by to mohlo vyjít. Chvíli jsme to neřešili, ve druhé půli července jsme se ale k tomu zase vrátili. Hrálo nám do karet, že se s Romanem známe z akademie Synotu, kde jsme oba působili a jsme kamarádi,“ uvedl Popelka.

Jednání dospěla do zdárného konce ve čtvrtek, kdy Haša ukončil ve Skalici smlouvu a dohodl se na Zelničkách.

Připravený bude už pro nedělní úvodní utkání s Hlučínem. „Uvidíme, zda ho trenér Tesařík postaví,“ usmívá se Popelka.

Jednatřicetiletý Haša na Záhoří působil od léta 2017 do poloviny roku 2020, ve druhé lize patřil k nejlepším střelcům nejen týmu, ale i celé soutěže. Před dvěma lety se odchovanec Slovácka do Skalice vrátil. V posledních dvou sezonách si ve slovenské nejvyšší soutěži připsal pět branek a stejný počet asistencí.

Předtím působil v Seredi či Komárnu, v kariéře prošel i Třincem, Kroměříží nebo Karvinou.

Nyní se vrací domů. Haša kromě hraní za Strání bude dál trénovat i fotbalisty Starého Města v I. A třídě.

Třetiligový nováček ale s posilováním ještě nekončí. Příští týden by měla na Zelničky dorazit další nová tvář. „Máme rozjednaný příchod jednoho defenzivního hráče,“ přiznává Popelka.

Mimo hru zůstává pouze Mario Michalec. Slovenský krajní bek či záložník se po zranění vrací zpět do tréninku. „Věřím, že se zapojí co nejdřív,“ přeje si Popelka.

Další hráči Strání jsou zdraví a těší se na nedělní premiéru v MSFL. Nic nepodceňuje ani vedení klubu, které se na úvodní duel ve vyšší soutěži pečlivě chystá.

„I když pauza byla velmi krátká, myslím, že jsme toho za měsíc stihli docela dost. Stadion je k nepoznání, změnili jsme úplně všechno. Chceme, aby si diváci zápas bez ohledu na výsledek užili,“ dodal Popelka.