Broďané na Vysočině po dlouhé cestě nezachytili začátek ani nástup soupeře, po deseti minutách klidně mohli prohrávat 0:3. „Od nás to bylo v úvodu strašně ležérní, bohorovné. K utkání jsme nastoupili jako by se nám nemohlo nic stát. Soupeř nás jednoduchými balony za obranu přitlačil a zaslouženě šel do vedení,“ uznal Pazdera.

I když gólman Nemrava v těžkých chvílích podržel, po standardní situaci inkasoval.

Skóre otevřel Plichta.

Hosté, kterým ve Velkém Meziříčí scházeli zranění Nevařil s Pochylým, se ale poměrně brzy vrátili do zápasu vyrovnávacím gólem Strachoně.

„Zbytek prvního poločasu byl vyrovnaný. I když jsme na balonu byli o něco lepší, žádné šance jsme si již nevypracovali,“ přiznal Pazdera.

Fotbalisté Kunovic mají nové vedení. V čele jsou Němčický se Skopalem

Jeho tým sice do druhé půle nastoupil lépe než v úvodu střetnutí, přesto podruhé inkasoval. Gólmana Nemravu znovu překonal Plichta.

Broďané ale dál pokračovali ve slušném aktivním výkonu a hnali se za vyrovnáním. Strachoň ještě v další velké šanci neuspěl, ale dalekonosná rána obránce Leskovjana z dvaceti metrů skončila v šibenici.

Závěrečných dvacet minut bylo otevřených. „I když oba týmy chtěly vyhrát, utkání se dohrávalo spíše mezi šestnáctkami bez nějakých šancí a zajímavých momentů,“ dodal Pazdera.

Fotbalisté Uherského Brodu po nerozhodném výsledku 2:2 zůstali v neúplné tabulce MSFL devátí. Za týden se poprvé po dlouhé zimní pauze představí vlastním fanouškům. V sobotu na Lapači vyzvou v krajském derby Kvítkovice.

MSFL, 18. kolo

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ČSK UHERSKÝ BROD 2:2 (1:1)

Branky: 10. a 51. Plichta – 18. Strachoň, 68. Leskovjan. Rozhodčí: L. Svoboda - Denev, Švehla (Karas). Žluté karty: Hron, Havlík, Smejkal – Mančík, Lorenc. Diváci: 150.

Uherský Brod: Nemrava – Leskovjan, Tkadlec, Lorenc - Flasar, Venený (77. Obdržálek), Šmatelka (62. J. Michalec), M. Michalec - Švrček, Strachoň (88. Chrudina), Mančík (62. Valenta). Trenér: Pazdera.