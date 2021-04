„Začali jsme zvolna. Všechno děláme s balonem, který jsme neměli u nohy strašně dlouho. Tak se musíme zase chytit,“ ví dobře útočník ČSK Martin Váňa.

Jednadvacetiletý odchovanec Slopného, který prošel mládeží Fastavu Zlín, je rád, že konečně může být se spoluhráči zase na trávníku. „Sice v omezeném počtu, ale i tak je to fajn, protože jsme celou dobu jenom plnili individuální plány,“ připomíná.

Váňa všechny běhy a posilovací cviky poctivě zvládl, i proto se na trávníku cítí dobře. S kondicí důrazný forvard problém nemá. „Ale ta doba bez balonu jde znát. Věřím však, že se to zase zlepší,“ uvedl.

Zvykat si musí také Vilém Gettler. I u mladého křídelníka ČSK se dlouhý výpadek projevil. „Určitě je dlouhá pauza znát. Přece jenom poslední trénink jsme měli před Vánoci a znovu jsme začali až třináctého dubna, což jsou zhruba čtyři měsíce bez společného tréninku,“ upozorňuje.

Podle třiadvacetiletého záložníka pauza zanechala stopy nejen na herní kondici, ale i duši. „U mě se to nejvíce podepsalo na psychice. Člověk neví co bude, kdy se začne, jestli se vůbec začne, postupně ztrácí motivaci trénovat individuálně, protože neví vlastně vůbec nic,“ prohlásil rodák z Fryštáku.

Ani po fyzické stránce se necítí úplně komfortně. „Individuální běhy mají něco do sebe a fyzičku podpoří, ale od samotného fotbalového tempa to má strašně daleko,“ vnímá.

„Nejvíc se to ale podepsalo na práci s míčem. I proto první tréninky byly zaměřené právě na ni. V podstatě nebylo téměř cvičení bez balonu. To vnímám velmi pozitivně, protože běhů bez míče už jsem měl vážně dost,“ řekl upřímně.

I když se fotbalisté Uherského Brodu vrátili ke společnému tréninku, nevěří, že se se letošní ročník dohraje. „I když bych si přál zase co nejdřív hrát, tak v tomto jsem pesimista,“ přiznává Váňa, jenž

by třetí ligu za nějakých podmínek rád dohrál. „Zklamaný určitě budu. Není to poprvé, co se tak přerušila sezona,“ připomíná loňský předčasný konec.

Vládním nařízením a restrikcím nerozumí a těžko je chápe. „Každý může mít na postup vlády v rozvolňování svůj názor, ale já to beru jako nesmyslné a nepochopitelné,“ říká natvrdo. „Je to strašně dlouho, co byly zavřené sportoviště. Za mě by se sport neměl omezovat a hlavně děti by měly sportovat,“ míní.

Stejně to vidí i záložník Gettler. „Osobně si myslím, že se to už nedohraje. I když bych soutěž moc rád dohrál, ale taková je podle mě realita,“ dodává.

Trenér Brodu Martin Onda už nemůže počítat se službami Marka Janši a Adama Kopilce. Bývalý hráč Slovácka se přestěhoval do rodných Fryčovic a po restartu bude hrát za Frýdek-Místek, Kopilec se vrací na Slovensko, nastupovat by měl ve třetí lize za Lednické Rovne.