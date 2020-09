„Pětasedmdesát minut jsme byli určitě lepší, ale s výkonem extra spokojený nejsem. Měli jsme vyhrát výraznějším rozdílem, protože možností ke skórování jsme měli víc. Na můj vkus v naší hře bylo málo zakončení. Taky jsme měli být efektivnější,“ uvedl trenér Slovácka B Jiří Saňák.

S hosty přijel do Dolního Benešova i Patrik Hellebrand. Navrátilec z pražské Slavie odehrál celé utkání, v nastaveném čase byl napomínám žlutou kartu. Jinak se do statistik nezapsal.

Kromě Hellebranda za hosty hráli i Kubala s Vincourem. Hosté měli od začátku herně navrch, ale územní převahu nedokázali vyjádřit gólově. Ve 20. minutě hlavičkoval Kostka vedle. Vzápětí zahrozil Hellebrand. Rána hostujícího záložníka šla těsně vedle. Neprosadil se ani Kubala.

Dolní Benešov v úvodní části nijak nebezpečný nebyl.

Slovácko udeřilo až v 66. minutě. Po nakrátko rozehraném rohu a prudké střele uklidil zblízka míč do sítě pohotový Vecheta. Hosté další gól nepřidali, a tak se v hektickém závěru strachovali o hubený náskok.

„Bojovní domácí v závěrečných patnácti minutách zjednodušili hru a začali nakopávat dlouhé balony do šestnáctky. Do vápna to lítalo z obou stran a pro nás to byly nervy, ale nakonec jsme to zvládli a soupeře do žádné šance nepustili,“ oddechl si Saňák.

Jeho tým už ve vloženém středečním utkání čeká derby v Uherském Brodu.

MSFL, 5. kolo -

FC Dolní Benešov - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 66. Filip Vecheta

Rozhodčí: Hubený – Řezníček, Černoevič (Vítek)

Žluté karty: Gebauer, Kubík, Alhassan – Olšanský, Pernica, Hellebrand

Diváci: 173

Dolní Benešov: Baránek – Romaněnko, Moravec, Krejčí, Pecuch, Gebauer, Labuda (60. Býma), Skroch (81. Foitzik), Karčmář, Kubík, Musila (59. Alhassan). Trenér: Melecký.

Slovácko B: Borek – Suchý, Srubek, Polášek, Olšanský (46. Juroška), Pernica, Kostka (70. Janás), Hellebrand, Kubala (90+1. Řihák), T. Vincour, Vecheta (87. Pek). Trenér: Saňák.