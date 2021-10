Vysočina byla blízko vyrovnání, ale krátce před pauzou počtvrté inkasovala. Nedorozumění Klčavy a Chocholatého na polovině hřiště potrestal Pernica. Dravý křídelník přesně zakončil ukázkový protiútok a bylo to 2:4.

Skóre otevřel po dlouhém nákopu Juroška, který zvládl souboj s domácím obráncem a střelou na zadní tyči poslal hosty do vedení.

„Podle sestavy to vypadalo, že nás na začátku utkání zatlačí, ale úvod střetnutí byl překvapivý, když jsme v osmnácté minutě vedli už 3:0,“ uvedl Botek.

Hosté v 18. minutě vedli 3:0 a i když pak nechali domácí snížit na rozdíl jediné branky, ještě do přestávky soupeři odskočili a druhý poločas proměnili v exhibici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.