„Jsme spokojení s tím, jak to kluci nakonec zvládli. Chtěli jsme potvrdit výhru ze Zlína, což se nám povedlo. Navíc jsme vzadu udrželi nulu, čtvrtý zápas po sobě neprohráli. Pro kluky je to odměna za práci i přístup nejen v utkání, ale hlavně v tréninku. Snad jim to dodá ještě větší sebevědomí a chuť,“ uvedl asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

MSFL, 26 kolo -

1. FC Slovácko B – SFK Vrchovina 2:0 (0:0)

Branky: 48. Pernica, 68. Kratochvíla. Rozhodčí: Gasnárek – Ogrodník, Svoboda (Prokop). Bez žlutých karet. Diváci: 75.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Vincour, Kočí (73. Gabriš), Porč (80. Stropsa) – Pernica, Polášek, Aldin, Juroška (69. Pak) - Koryčan, Kratochvíla (80. Šlechta).

Vrchovina: Doležal – Vícha, Černý, Svoboda (78. Švanda), Batelka, Šteffl (78. Jícha), Partl (72. Trojánek), Duba, Matulka (72. Sytař), Duda, Novotný.

Favorizovaný domácí tým po většinu utkání herně dominoval, ale v úvodní čtvrthodině přečkal dvě velké šance soupeře.

Nejprve se při trestném kopu soupeře vyznamenal gólman Velich, kterému vzápětí pomohlo břevno, po dorážce pak obránce Slovácka odvrátil balon z brankové čáry.

Mladíci z Uherského Hradiště pak na trávníku dominovali, do přestávky ale nijak nehrozilo.

„V prvním poločase jsme neúspěšně dobývali soupeře, který se houževnatě v devíti nebo deseti hráčích bránil, takže jsme se těžko prosazovali. Chyběla nám myšlenka, lepší finální přihrávka. První půle nebyla od nás směrem dopředu až tak kvalitní,“ přiznal Šuškavčevič.

Béčku Slovácka pomohl vedoucí gól, který hned po změně stran zaznamenal Pernica, jemuž míč po individuální akci z levé strany předložil Juroška.

„Od té chvíle jsme to už měli o něco jednodušší, protože hosté to více otevřeli a museli taky hrát. My jsme brzy přidali druhou branku a pak už měli utkání pod kontrolou,“ uvedl Šuškavčevič.

Na konečných 2:0 upravil pohotový Kratochvíla. Domácí útočník dorazil do sítě střelu Pernici.

Juniorka Slovácka mohla ve zbytku poklidného utkání své vedení ještě navýšit, ale další branky soupeři z Nového Města na Moravě nepřidala.

Tentokrát ale litovat zahozených příležitostí nemuseli. Za týden se uherskohradišťský tým představí ve Vratimově.