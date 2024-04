„My jsme v prvních čtyřech zápasech vstřelili pouze jednu branku, navíc jsme přišli o zraněného Koryčana. Jsem moc rád, že Davidovi zápas takto vyšel a že dal tři góly. Jako útočník potřebuje dávat branky. Snad mu tímto hattrickem naroste sebevědomí a bude nám pomáhat i dál,“ přeje si kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Po důležitém záchranářském souboji ale právem chválil celý tým. Celek z Uherského Hradiště nedal soupeři ze severu Moravy žádnou šanci, předčil jej rozdílem třídy.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti,“ přitakává Němčický.

Domácím významně pomohly posily z ligového áčka. Proti Frýdlantu nastoupili Tomáš Břečka, Daníček, Holzer nebo Kim Seung Bin. Kvarteto borců bylo na trávníku znát, mužstvo nakoplo, pomohlo mu k triumfu.

„My už jsme výhru strašně moc potřebovali. Sami jsme cítili, že dneska by to mělo konečně přijít. Samozřejmě nikdy dopředu nevíte, co přijde. Poděkovat musím hlavně klukům z áčka, kteří do naší hry vnesli klid a kvalitu. Hodně nám pomohli,“ říká Němčický.

Klíčovým mužem zápasu Kratochvíla. Jednadvacetiletý odchovanec Holešova se do první velké šance dostal už ve 14. minutě, ale po samostatného úniku si v rozhodující chvíli ukopl míč, šanci zmařil hostující gólman Thimel.

Béčko Slovácka mělo dál herně navrch a svoji převahu korunovalo vedoucím gólem. Faul na Okoromi v pokutovém území soupeře potrestal právě Kratochvíla, který z z penalty otevřel skóre.

Oba borci měli prsty i ve druhé brance uherskohradišťského celku. Aktivní Okoromi se prohnal po pravé straně, z brankové čáry míč naservíroval Kratochvílovi a ten ze dvou kroků uklidil balon do sítě.

Útočník Slovácka pak hned v úvodu druhé půle zkompletoval hattrick, když mu po dlouhém nákopu Holzera asistoval výtečně hrající Okoromi.

Juniorka Slovácka pak mohla přidat další branky, střely Holzera a Nováka ale zneškodnil brankář Thimel.

Triumf domácích završil v 77. minutě Okoromi, jenž se prosadil po úniku parádní ranou z hranice šestnáctky.

Frýdlant se na výraznější odpor nezmohl. Na Bělince si nevypracoval pořádnou příležitost, domů odjel s porážkou 0:4.

„Za výhru jsme rádi, ale před námi je spousta práce a těžkých zápasů. Bude to boj až do konce. Potřebujeme udělat nějakou šňůru zápasů, ve kterých budeme bodovat. Nemůžeme jednou vyhrát a pak třeba dvakrát prohrát. Potřebujeme se vyšplhat co nejvýš,“ ví dobře Němčický.

Jeho tým nyní čeká venkovní duel ve Frýdku-Místku.