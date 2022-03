„Byl to můj nejlepší zápas ve třetí lize,“ řekl rodák z Tasova.

Čísla mu dávají za pravdu. Ve 37. minutě Polášek zvýšil na 2:0, po přestávce pak asistoval při gólech Kratochvíly a střídajícího Koryčana.

Mladému týmu Slovácka utkání 20. kola celkově vyšlo skvěle. Valcířům nastřílel pět branek, suverénně zvítězil 5:1.

„Z naší strany to bylo dobré. I když jsme ve druhém poločase měli hluchou pasáž, soupeř toho nevyužil. My jsme naopak dali na 3:0 a zápas rozhodli. Pak už jsme to měli ve vlastních rukou,“ uvedl Polášek.

Němčického parta na jaře uspěla vůbec poprvé. Předtím doma jenom remizovala v derby s Uherským Brodem a prohrála v Olomouci.

Na Frýdek-Místek se ale borci z Uherského Hradiště dobře nachystali. „Věděli jsme, kde má soupeř slabiny, jak hraje. Soustředili jsme se hlavně sami na sebe, porazili je vlastní hrou,“ pronesl.

Domácí nerozhodila ani zpráva, že se duel i přes příznivé jarní počasí uskuteční zase na umělce. „Upřímně jsme byli naštvaní, že jsme nehráli na přírodní trávě, ale vyšlo to takto a možná nám to i pomohlo,“ usmívá se.

Béčko Slovácka se po dvaceti kolech drží na šestém místě, zbytek sezony může hrát v klidu. „Chceme potrápit nejlepší týmy, skončit co nejvýš, ukázat se. Třeba si nás někdo všimne,“ věří Polášek.

Je pravda, že v zimě se pár hráčů posunulo ze třetí ligy výš. Také o technického záložníka byl zájem, ale z odchodu nakonec sešlo. „Je to škoda, protože se mi nyní celkem daří. Je to lepší než na podzim, ale na MSFL hraji teprve druhou sezonu. V budoucnu se ale chci určitě posunout výš,“ říká.

Motivaci má jasnou. Šikovný fotbalista se stal prvním obyvatelem Tasova, který nastoupil v první fotbalové lize. Talentovaný mladík v nejvyšší soutěži debutoval v červnu 2020, kdy v domácím zápase proti Karviné za stavu 2:0 v poslední minutě vystřídal Lukáše Sadílka.

Loni v dubnu při bezbrankové remíze v Olomouci dokonce nastoupil v základní sestavě Slovácka.

Nyní nastupuje pouze v béčku. Poslední povedené představení svého přítele zhlédla i známá kunovická házenkářka Lucie Fleková. Mládežnická reprezentantka je po operaci kolena, na zápase měla berle. „Očekávám masáž,“ usmíval se Polášek.