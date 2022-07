Před vlastním publikem tak na medaili nedosáhli, skončili smolně čtvrtí.

Slovácký pohár 2022, 18 ročník -

Finále: Gleissner Team - FBC Slovácko 4:3

O 3. místo: Young guns – Spartak Hluk Orthodox 9:4

Nejlepší brankář: Daniel Tlaskal (Gleissner Team)

Nejlepší hráč: Jiří Besta (Young guns)

Nejproduktivnější hráč: Lukáš Blizňák (FBC Slovácko) - 15 bodů (12+3)

„Je to škoda. Na to, jaký jsme měli tým, tak jsme klidně mohli nakonec hrát finále. V něm bychom sice stejně neměli šanci, ale druhé místo bylo velmi blízko, což by bylo neskutečné překvapení,“ míní člen čtvrtého týmu Spartak Hluk Orthodox a jeden z hlavních organizátorů Igor Dostal.

„V semifinále jsme vedli 3:1 a byli blízko výhře. Nezvládli jsme ale závěr, inkasovali dvě branky a šlo se na penalty. Ty už byly loterie, kterou nakonec lépe zvládl soupeř,“ popisuje Dostal.

Osmnáctý ročník tradičního letního turnaje mužů nakonec ovládl favorizovaný Gleissner Team. Brňané v čele s nejlepším brankářem Danielem Tlaskalem nejprve v semifinále zdolali hlavního konkurenta, tým Young guns, ve finále pak porazili Slovácko 4:3 a domů si odvezli nejenom oba poháry, ale i finanční prémii ve výši deseti tisíc korun.

Celkem se víkendového mezinárodního klání zúčastnilo deset týmů. V sobotu se odehrály zápasy v základních skupinách, v neděli přišly na řadu vyřazovací boje a souboje o medaile.

„Malinko jsme zklamaní z menší účasti, ale na druhé straně jsem realista. Vím, že je postcovidová doba, tradiční týmy zestárly. Kluci jsou starší, raději se věnují rodinám, mají jiné zájmy. Mužstva z tradičních bašt už k nám nejezdí, nebo jsou hráči z těchto týmů roztroušení v jiných družstvech. Navíc pořád opakuji, že tento region je velmi slabý co se týká kvantity florbalových týmů,“ říká Dostal.

Podívejte se na čtvrtfinálové nájezdy

Zdroj: Libor Kopl

Zlínsko na turnaji v Hluku zastupovaly čtyři celky. Pořádající Hluk znovu rozložil síly a poskládal dva mančafty. „Jeden je mladší, možná kvalitnější, s větším drajvem. Ve druhém zase hráli starší kluci, proto i ten název Orthodox,“ vysvětluje s úsměvem Dostal.

Velmi dobrými výsledky se v Hluku prezentovali i hráči Slovácka, kteří se s okresním rivalem potkají v divizi, kam postoupili. „Budou hrávat s naším áčkem,“ přitakává Dostal. „Mají výbornou členskou základnu. Ředitel gymnázia ve Starém Městě Bedřich Chromek, který oddíl založil, to tam dělá velice dobře,“ vyzdvihuje práci kolegy Dostal.

Florbalovým nováčkem jsou Luhačovice, které zatím spíše sbírají zkušenosti a do čtvrtfinále nepostoupily. „Ale kluci jsou mladí, snaživí,“ oceňuje Dostal.

Jinak se na Uherskohradišťsku představily i dva slovenské týmy nebo borci z Brna či Ostravy. Obhájce trofeje ale nedorazil, mužstvo TFK Opatova nahradili mladší kluci z Trenčína.

„Když jsem pročítal soupisky, našel jsem asi osm nebo deset superligových hráčů.

Byla tady dvojčata Šubrtovi z Ostravy, Jakubec, Ondráček nebo Koláčný z Mladé Boleslavi,“ vyjmenovává známý funkcionář.

Hlavními hvězdami však byli elitní superligový kanonýr Michal Sládek a Jiří Besta. Zkušený florbalista se před pár dny vrátil z Ameriky, kde reprezentoval Českou republiku na Světových hrách. Svoji výkonnost potvrdil i v Hluku, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem.

Nejproduktivnější pak byl Lukáš Blizňák z FBC Slovácko.

„Jsem rád, že si turnaj drží svoji úroveň. Samozřejmě pokud by bylo týmů víc, šla by kvalita ještě nahoru, ale i takto se bylo na co dívat a o co hrát,“ míní Dostal.