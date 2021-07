Řada z nich se ale o víkendu představila na domácím Slováckém poháru.

„Turnaj však bereme jenom jako zábavu. Tohle nemá s přípravou nic společného,“ tvrdí trenér hluckého Spartaku David Vlachopulos.

Pořádající tým většinou složí dva týmy, které doplníme nějakými dalšími kluky. „Sám jsem na turnaji snad počtrnácté nebo popatnácté, ale pořád mě to ještě baví,“ usmívá se.

Výkony svěřenců nestačí sledovat, sám toho má dost. Hráče si vezme do parády až ve druhé polovině srpna, kdy odstartuje klasická suchá letní příprava.

„Teď je to složité. Spousta kluků má dovolenou, další si plní pracovní a jiné povinnosti. Doufám, že se připravíme nějak rozumně a že sezona bude,“ přeje si.

Poslední dva ročníky zastavila pandemie koronaviru. A zatímco nejvyšší mužské a ženské soutěže se za zpřísněných hygienických podmínek dohrály, zbytek florbalistů měl smůlu.

Hlučané v minulém ročníku odehráli jenom tři duely, více toho nestihli. „Vypadalo to dobře, začalo si to sedat a najednou byl konec. Doufejme, že na to navážeme,“ uvedl Vlachopulos.

Vedení Spartaku žádné velké změny neplánuje, přestárlý tým se ale pokusí vhodně doplnit šikovnými mladíky z okolí. V hledáčku jsou hlavně hráči z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Zlína.

„Prostě to, co neseberou Otrokovice, tak se snažíme přivést k nám,“ přiznává s úsměvem trenér.

„Tým se určitě změní. Kluci jsou starší, spousta z nich čeká dítě, takže se to začne obměňovat,“ tuší.

„Loni jsme přivedli tři mladé kluky. I letos chceme v omlazovacím procesu pokračovat a na nějakém starém kmenovém základu to začít znovu budovat, aby to mělo nějaký smysl do budoucna, protože my jsme historicky zaspali při práci s mládeží,“ uvědomuje si.

V Hluku nyní máme mládežnická družstva jenom do starších žáků, dorost a juniorka citelně chybí. „Proto je velmi složité doplnit mužstvo ze svých zdrojů,“ uvedl.

„Doufejme, že ti mladí do toho vnesou svěžest, rychlost a právě tyto atributy se spojí s těmi zkušenostmi a bude to fungovat,“ doufá Vlachopulos.