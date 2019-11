Vysoký fotbalista se hlavou trefil po centru Sadílka.

I když to nakonec nebyla vítězná trefa a celek z Uherského Hradiště musel v osmifinále MOL Cupu s druholigovou Viktorií Žižkov bojovat i v prodloužení, pomohl bývalý hráč Hradce Králové, Jihlavy nebo Olomouce k postupu favorita.

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát už v základní hrací době. Zápas jsme si však úplně zbytečně zkomplikovali. Žižkov mohl dát gól jenom ze standardky, což se potvrdilo. Nakonec jsme to zvládli. Takže jsme spokojení,“ uvedl Dvořák, který mužstvu chyběl od 20. července, kdy se zranil ve druhém ligovém zápase s Českými Budějovicemi.

Věřil jste před prodloužením, že máte více sil a soupeře zlomíte?

Jo. Hráli jsme proti desíti, což se muselo projevit. Bylo to jenom o tom, kdy to tam dotlačíme. Naštěstí jsme gól dali brzy, pak to bylo relativně v klidu. O postup jsme se nemuseli strachovat.

Čekal jste od druholigového Žižkova takový odpor?

Je pravda, že tady zanechali slušný dojem. Hráli dobře. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř byl dobře organizovaný, těžko jsme se tam v prvním poločase dostávali. Samozřejmě nám pomohlo vyloučení.

Jak moc vás potěšilo, že jste se dostal na hřiště?

Byl jsem dlouho zraněný, takže jsem na to čekal. Jsem rád, že se mi to povedlo a hnedka jsem dal gól.

A pak mohl přidat ještě druhý …

To nemá cenu radši ani komentovat. (úsměv)

Věříte, že vám branka pomůže do základní sestavy?

To nevím. Klukům se daří, hrají dobře. Já jsem hlavně rád, že jsem zdravý. Snad jsem si tu smůlu konečně vybral. Samozřejmě chci hrát, ale jsem realista. Do konce podzimu chybí čtyři kola. Nějak to neřeším. Co bude, se uvidí.

Trenér Svědík ale asi nebyl spokojený, že zápas dospěl až do prodloužení …

To asi nemůže být nikdo z nás. Bohužel jsme si nechali takto lehce vyrovnat. Teď po zápase nám ještě nic neříkal, ale myslím si, že to od něj schytáme. O poločasové přestávce jsem se rozcvičoval, takže v kabině jsem nebyl.

Co vám říkal kouč, než jste šel na hřiště?

Přesně to, z čeho jsem dal gól. Ať to zjednodušíme, ať krajní beci dávají centry do vápna a ať tam vytvoříme tlak.

V sestavě prvoligového Slovácka jste se naposledy objevil dvacátého července. Od té doby jste chyběl. Co vám vůbec bylo?

Měl jsem svalové problémy. Táhlo se to od druhého kola. V zápase s Českými Budějovicemi jsem dostal koňara a ukázalo se, že v noze mám velkou trhlinu. Bylo to takové blbé zranění.

Asi by bylo symbolické vrátit se do sestavy právě na jihu Čech, ne?

To je hrozné. Když jsem se zranil s Českými Budějovicemi, ani ve snu by mě nenapadlo, že další ligový zápas budu hrát až odvetu proti nim. Ale už na to nemyslím. Je to za mnou. Věřím, že ještě ve Slovácku něco odehraji.

Ve čtvrtek se koná los čtvrtfinále poháru. Budete ho sledovat?

Samozřejmě bychom rádi hráli doma, než někam cestovali. Na los se podíváme. Jsem zvědavý, koho dostaneme. Mně je celkem jedno, na koho narazíme. Já ani pořádně nevím, které týmy postoupily.