,,V letošní sezoně jsme odehráli už třetí vyrovnané utkání. Bohužel souboj v Ostravě jsme nezvládli. Až do pětapadesáté minuty jsme na severu Moravy podávali solidní výkon. Dařil se nám přechod do útoku a byli jsme produktivní v koncovce. V posledních pěti minutách jsme však úplně vypadli ze hry a nechali jsme soupeře otočit vývoj utkání, když Ostravané trestali naše zbytečné chyby,“ konstatoval po nevydařeném souboji David Vlachopulos, trenér hostujícího mužstva.

Zápas v Ostravě Slovácký tým prohrál 7:8. Hosté však v utkání dlouho sahali po bodovém zisku. V jednadvacáté minutě je poslal do vedení na 2:1 Kundrata. O šest minut vstřelil třetí gól Hlučanů Duda.

