ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PO PROHŘE S HAVÍŘOVEM SLAVÍ SKALP PRAŽANŮ Z KUNRATIC

Rožnov pod Radhoštěm – Cenný skalp Kunratic! Další dva zápasy mají za sebou prvoligoví florbalisté Rožnova pod Radhoštěm. V pátek Valaši před 140 diváky prohráli s Exelsiorem Havířov 5:6.

Domácí ztratili velmi dobře rozehraný duel. Nad sedmým celkem tabulky vedli 1:0, 3:1 a ještě v padesáté minutě 5:2. Závěr ale patřil Havířovu, který strhl vítězství na svoji stranu. O vítězný šestý gól Severomoravanů se postaral čtyřiašedesát sekund před koncem střetnutí Klimeš.

,,První dvě třetiny jsme podali kvalitní a zodpovědný výkon. Věděli jsme však, že ve třetí části budou mít hosté tlak. Do jejich otevřené obrany jsme ovšem chtěli přidat další góly. Bohužel jsme ale ani velké šance neproměňovali. Navíc jsme dělali chyby v obraně a ty havířovský tým trestal. Nicméně přestože jsme v každém zápase outsidery, tak je vidět, že se s přibývajícími duely zlepšujeme,“ tvrdí asistent rožnovského trenéra Stanislav Barabáš.

V neděli Rožnov pod Radhoštěm zdolal pražský kolektiv FAT PIPE Start98 Kunratice 10:8.

Domácí v jednom z nejpovedenějších duelů sezony souboj se šestým týmem soutěže zvládli skvěle takticky. Valaši vedli 2:0, 3:1, 5:2, 7:3 a 10:4. Celek z hlavního města jim ale nedal nic zadarmo. Pražané bojovali od začátku až do konce střetnutí.

,,Byl to náš už čtvrtý velmi dobře rozehraný zápas v řadě. Utkání proti Gulliversu Brno a Havířovu jsme však nedotáhli do úspěšného konce. Podařilo se nám to jenom ve Znojmě a dneska proti Kunraticím,“ upozornil rožnovský forvard Stanislav Barabáš.

V neděli ale jeho mužstvo podalo výborný výkon podpořený jistým brankářem Zdeňkem Raškou.

,,Dařilo se nám držet míček na florbalkách. Proto jsme soupeře do našeho obranného pásma moc nepouštěli. Naopak jsme nutili Pražany k chybám a z rychlých brejků jsme dávali důležité góly. Navíc jsme udrželi koncentraci až do konce utkání,“ pochvaloval si Stanislav Barabáš.

Výsledky 16. a 17. kola:

1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – EXELSIOR HAVÍŘOV 5:6 (2:1, 2:1, 1:4)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Štůsek 2, Vladislav Kittel, Viktořík, vlastní.

Rožnov pod Radhoštěm: Obšívač (Raška) – Slovák, Pavel Barabáš, Zdražil, Petr Burýšek, Stanislav Barabáš, Chmelař, Patrik Hegar, Kostelecký, Vladislav Kittel, Doležel, Adam Burýšek, Štůsek, Smékal, Viktořík.

1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – FAT PIPE START98 PRAHA KUNRATICE 10:6 (4:2, 3:1, 3:3)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Vladislav Kittel 2, Krhut 2, Viktořík 2, Štůsek, Petr Burýšek, Žniva, Patrik Hegar.

Rožnov pod Radhoštěm: Raška (Jasný) – Slovák, Žniva, Pavel Barabáš, Zdražil, Petr Burýšek, Ševeček, Stanislav Barabáš, Chmelař, Patrik Hegar, Krhut, Kostelecký, Vladislav Kittel, Doležel Adam Burýšek, Štůsek, Smékal, Viktořík.

1. LIGA ŽEN

VSETÍN ZTRATIL DOBŘE ROZEHRANÝ ZÁPAS V ŠITBOŘICÍCH

Vsetín – Prvoligovým florbalistkám Vsetína se v sobotu nedařilo. Valašky prohrály v Šitbořicích 3:5.

,,Zápas jsme měly velmi dobře rozehraný. V 8. minutě jsme vedly po gólu Šobáňové a dorážce Marečkové 2:0. Ve 14. minutě jsme si po trefě Gajdošové vypracovaly náskok na 3:1. Od druhé třetiny se nám ale přestalo dařit. Nebyly jsme důsledné před naší bránou a ani v koncovce jsme se už neprosadily. Důrazné Šitbořice proto otočily vývoj utkání na svoji stranu,“ byla po sobotním souboji na ploše šestého celku soutěže hodně zklamaná vedoucí týmu Valašek Veronika Dědková.

V neúplné tabulce patří Vsetínu před vánoční pauzou čtvrtá příčka.

Výsledek 15. kola:

ŠITBOŘICE – FLORBAL VSETÍN 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Branky Vsetína: Šobáňová, Marečková, Gajdošová.

Vsetín: Ištvánková – Kateřina Sedláčková, Dědková, Urbášková, Goláňová, Šobáňová, Marečková, Mandíková, Seevaldová, Hrudíková, Gajdošová.

NÁRODNÍ LIGA MUŽŮ

HLUKU DĚLALA PROBLÉMY RYCHLOST MUŽSTVA Z HRANIC NA MORAVĚ

Hluk – Florbalistům Hluku se ve 14. kole Národní ligy nedařilo. Slovácký tým v neděli pozdě odpoledne v domácím prostředí prohrál s Hranicemi na Moravě 7:12.

,,Hosté s vynikajícím gólmanem Križanem vyhráli zápas zaslouženě. Nicméně my jsme jim to hodně ulehčili, protože jsme podali slabý výkon. Byli jsme pomalí a málo důrazní. Navíc také hodně nepřesní v koncovce. V utkání jsme měli pouze jednu světlou pasáž, kdy se nám ve druhé třetině podařilo snížit stav ze 1:6 na 4:6,“ konstatoval Tuhý.

V posledním duelu před vánoční přestávkou se Hlučané představí ve čtvrtek od 19 hodin na půdě lídra východní skupiny Národní ligy na ploše mužstva Troopers Moravany.

V tabulce je po 14. kole soutěže Hluk na šestém místě.

Výsledek 14. kola:

SPARTAK HLUK – HRANICE NA MORAVĚ 7:12 (0:2, 4:4, 3:6)

Branky Hluku: Martin Krchňáček 2, Duda 2, Tuhý 2, Pavel Krchňáček.

Hluk: Kolečkář – Holý, Duda, Petlan, Olbert, Pavel Krchňáček, Hubáček, Jílek, Martin Krchňáček, Cileček, Tuhý.

LIGA VETERÁNŮ

HOLEŠOVŠTÍ VETERÁNI SI PŘIPSALI DVĚ VÝHRY. HANÁCI NESTAČILI JENOM NA FAVORIZOVANÝ BRNĚNSKÝ HATTRICK

Holešov – Florbalisté Holešova odehráli v Lize veteránů další tři zápasy. Hanáci postupně zdolali tým FbC Aligators 5:4, podlehli Hattricku Brno 3:5 a porazili Psycho Brno 8:4.

,,Do čtvrtého turnaje sezony jsme nastoupili v silné sestavě. Proto jsme si v prvním duelu na aligátory z Brna věřili. V 8. minutě jsme vedli 2:0. Ovšem v pětatřicáté minutě jsme prohrávali 3:4. V této pasáži střetnutí naštěstí Štětkář vyrovnal na 4:4. Hned záhy ale domácí Gremmel neproměnil trestné střílení. O náš vítězný gól se pak postaral třináct sekund před koncem utkání Dragan,“ zavzpomínal na úvodní dramatickou partii holešovský obránce Jan Vysloužil.

,,V následném souboji s favorizovaným Hattrickem byla zlomová čtvrtá branky Brňanů, kterou vstřelil ve 20. minutě v přesilovce Koutník. Povedl se nám ovšem následný duel s posíleným brněnským Psychem. V něm jsme první třetinu vyhráli tříbrankovým rozdílem a tento náskok se nám potom i díky kanonýrovi Michalovi Floriánovi podařilo udržet až do konce střetnutí,“ prozradil dále Vysloužil.

Výsledky kola 7. – 9. kola:

FBC ALIGATORS – FLORBAL HOLEŠOV 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Branky Holešova: Florián 2, Šimoňuk, Štětkář, Dragan.

HATTRICK BRNO – FLORBAL HOLEŠOV 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)

Branky Holešova: Florián 2, Šimoňuk.

PSYCHO BRNO – FLORBAL HOLEŠOV 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

Branky Holešova: Florián 4, Svozil, Doležal, Dragan, Vysloužil.

Holešov: Stoklásek – Ničajevský, Florián, Šimoňuk, Svozil, Vysloužil, Dragan, Doležel, Štětkář.

POZVÁNKA NA 1. LIGU MUŽŮ

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SE BRNĚNSKÝCH BULDOKŮ NEBOJÍ. VALAŠI SE CHYSTAJÍ LOŇSKÉHO ÚČASTNÍKA SUPERLIGY PORAZIT

Rožnov pod Radhoštěm – Poslední letošní prvoligový duel čeká v sobotu florbalisty Rožnova pod Radhoštěm. Valaši poměří síly s Bulldogsem Brno. Zápas s atraktivním soupeřem se bude hrát ve sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel od 18 hodin.

,,Brněnští buldoci ještě v loňské sezoně hráli Superligu. Letos jsme se s nimi už jednou utkali, když jsme na jejich půdě prohráli 2:8. V říjnovém souboji jsme se dlouho drželi. Nezvládli jsme však druhou polovinu utkání,“ zavzpomínal rožnovský obránce Petr Burýšek.

Jedna z opor defenzívy Valachů ale věří, že se domácím bude v sobotním střetnutí dařit. ,,Hosté mají v sestavě zkušené florbalisty, ale i mladé nadějné juniory. Předvádí chytrý florbal založený na důsledném presinku. Proto si musíme dávat pozor na chyby při zakládání útoku,“ uvědomuje si Burýšek.

Jeho tým se v posledním období zvedá. Všechno proto nasvědčuje tomu, že by Rožnov pod Radhoštěm mohl v domácím prostředí v další prvoligové partii uspět.

,,Zápas chceme vyhrát za tři body. Musíme však být trpěliví a pozorní při rozehrávce. A pokud si vypracujeme šance, tak je nutné je proměňovat,“ ví bek nováčka soutěže Petr Burýšek.