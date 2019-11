ROŽNOV POD RADHOŠTĚM INKASOVAL V CHOMUTOVĚ 19 BRANEK

Rožnov pod Radhoštěm – Další debakl! Na nedělní florbalové odpoledne chce prvoligové mužstvo Rožnova pod Radhoštěm určitě rychle zapomenout.

Valaši absolvovali dlouhou cestu do Chomutova, aby si ze severu Čech odvezli debakl 19:3. ,,Před velkou návštěvou 320 diváků jsme podali nekoncentrovaný výkon. Neposlouchaly nás nohy, ani florbalky. Chomutov byl od začátku do konce zápasu lepší ve všech florbalových činnostech. V utkání se nám podařilo pouze korigovat stav na 9:1, 16:2 a 19:3,“ nebylo po hodně nepovedeném duelu vůbec do řeči koučovi Rožnova pod Radhoštěm Miroslavu Kaslovi.

Výsledek 11. kola:

CHOMUTOV – 1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 19:3 (7:0, 5:1, 7:2)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Zdražil, Smékal, Vladislav Kittel.

Sestava: Camfrla, Jasný – Blažek, Pavel Barabáš, Zdražil, Petr Burýšek, Prašivka, Ševeček, Chmelař, Patrik Hegar, Vladislav Kittel, Adam Burýšek, Štůsek, Červený, Smékal.

1. LIGA ŽEN

VSETÍN ZTRATIL PROTI HAVÍŘOVU VEDENÍ 6:3

Vsetín – Smolné utkání odehrály v sobotu prvoligové florbalistky Vsetína, které v silné sestavě na domácí ploše prohrály s Havířovem 6:7 v prodloužení.

,,Ztratili jsme velmi dobře rozehraný zápas. Povedly se nám první dvě třetiny a ještě v jednapadesáté minutě jsme vedli 6:3. Hosté ale v závěru třetí části vyrovnali na 6:6. Šestou branku Havířova dala v šestapadesáté minutě Šablaturová. Poté jsme nezvládli ani prodloužení. O vítězný gól Severomoravanek se postarala v 64. minutě Nykodymová. Protože jsme v souboji o co nejlepší pozici ve středu tabulky neproměňovali šance a dělali jsme individuální chyby, tak jsme z důležitého utkání vytěžili jenom bod,“ byl po duelu zklamaný vsetínský kouč Michal Kvapil.

Výsledek 9. kola:

VSETÍN – EXELSIOR HAVÍŘOV 6:7 (1:1, 5:2, 0:3 – 0:1) v prodloužení

Branky Vsetína: Veselá 2, Seevaldová, Goláňová, Šobáňová, Marečková.

Sestava: Ištvánková – Mandíková, Mikšíková, Dědková, Hrudíková, Gajdošová, Goláňová, Šobáňová, Marečková, Kateřina Sedláčková, Jašková, Seevaldová, Urbášková, Veselá, Strnadová.

NÁRODNÍ LIGA

SOUBOJ HLUKU S PELHŘIMOVEM ROZHODL VPRODLOUŽENÍ TOMÁŠ JANČA

Hluk – Další dramatickou partii odehráli v Národní lize florbalisté Hluku.

V 9. kole soutěže nakonec překonali Pelhřimov 6:5 v prodloužení. ,,Ve zajímavém utkání jsme vedli 2:1, 3:2, 4:3, 5:4. Přesto jsme tři body nezískali. Pelhřimov totiž 78 sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal na 5:5. Osmadvacet sekund před tím ovšem Martin Krchňáček neproměnil trestné střílení. Naštěstí jsme zvládli prodloužení. V něm se o naši výhru postaral Tomáš Janča,“ informoval hrající trenér Hlučanů Martin Tuhý.

Výsledek 9. kola:

HLUK – PELHŘIMOV 6:5 (1:1, 2:2, 1:1 – 1:0) v prodloužení

Branky Hluku: Pavel Krchňaček 3, Duda, Olbert, Janča.

Sestava: Kolečkář (Podškubka) – Holý, Duda, Petlan, Olbert, Janča, Pavel Krchňáček, Hubáček, Štěrba, Martin Krchňaček, Zatloukal, Cileček, Tuhý.

POZVÁNKA NA 1. LIGU MUŽŮ

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM BUDE PROTI ČESKÝM BUDĚJOVICÍM STŘÍLET Z KAŽDÉ POZICE

Rožnov pod Radhoštěm – O nabytí florbalové pohody zabojuje v sobotu prvoligový kolektiv Rožnova pod Radhoštěm. Valaši ve 12. kole soutěže hostí České Budějovice. Duel o sebevědomí se bude hrát ve sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel. Jeho začátek je v 19.30 hodin.

,,Zápas potřebujeme vyhrát. Desátá příčka zaručující postup do play off a tím zároveň vyhnutí soubojům o záchranu, se nám totiž vzdaluje,“ plánuje bek Rožnova Petr Burýšek.

Jeho mužstvo je odhodlané ve střetnutí s celkem z dolní poloviny tabulky uspět.

,,Taktiku postavíme na zabezpečené obraně a rychlých brejcích. Budeme však hrát aktivně a střílet z každé pozice. Vyvarovat se musíme i zbytečným vyloučení. Jihočeši, kteří jsou na tom herně podobně jako my, jsou překonatelným soupeřem,“ tvrdí Burýšek.

Ten ale neví, kdo nastoupí v bráně Valachů. ,,Zdeněk Raška má solidní formu. Ale pokud bude zdravotně v pořádku Marek Obšívač, tak bude branku proti Jihočechům pravděpodobně hájit naše gólmanská jednička. O tom ale rozhodnou trenéři až těsně před utkáním,“ uvedl obránce domácího týmu Petr Burýšek.