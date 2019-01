Uherské Hradiště - „Teda, do takové konzervy se nechat zavřít…“ hodnotil protiatomové vybavení kina Hvězda herec Josef Abrhám, než včera navečer společně s kolegou Janem Budařem vstoupil do sálu, aby zodpověděl všetečné dotazy diváků k filmu Václava Havla Odcházení, v němž účinkoval.

Známý herec přišel diskutovat s publikem o filmu Václava Havla Odcházení. | Foto: DENÍK/Michael Lapčík

„On na to nevypadá, ale je úžasným režisérem. Skromný, zdvořilý, ale neodpustí nic. A to my jsme věděli. Jeho texty, to jsou partitury, ve kterých nemůžete vyměnit jednu jedinou notu. To by byla škoda,“ prohlásil o exprezidentově umělecké tvorbě Abrhám. Jan Budař si zase nemohl vynachválit svou roli v Odcházení. „Všichni kolem dokola se pořád učili texty. Já jsem si od rána opakoval své tři věty, řekl jsem je, a pak už jsem měl volno,“ usmál se herec.