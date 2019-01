Uherské Hradiště - Na pořádání výstavy Bojovníci proti totalitě pohledem dětí se podílí i tělovýchovná jednota Orel. „Téma je nám blízké kvůli historickým peripetiím naší organizace s komunistickým režimem,“ podotkl mluvčí Orla Petr Ducháček.

Výstava Totalita pohledem dětí. | Foto: Michael Lapčík

Na místo dobrovolného pořadatele se přihlásil také šestadvacetiletý Petr Gabriel z Uherského Brodu. „Téma této akce je mi blízké, protože mým prarodičům komunisté znárodnili majetek. Když to přenesu do našeho orelského problému, tak v Brodě nám byl znárodněn stadion. Po revoluci stát vrátil nepoužitelnou ruinu. Z bývalé Orlovny a Lidového domu jsou teď soukromé byty. Člověk nad tím musí kroutit hlavou,“ vypráví Gabriel. Dle jeho slov měla být KSČM v devadesátých letech zrušena. „Je velkou škodou, že se tak nestalo. Komunistům byla prokázána kvanta zločinů a oni si přesto vystupují v parlamentu, jako by se nic nestalo, podporováni sympatizanty důchodového věku nebo mladými lidmi, kteří se v politice absolutně nevyznají,“ upozorňuje sekretář uherskobrodského Orla.

Problémy spatřuje Gabriel i v českém školství. „Dějepisáři, kteří minulý režim zažili na vlastní kůži, mají potíže vydat ze sebe pravdivá svědectví. Prostě se musí obměnit generace učitelů, aby mohlo dojít k objektivnímu zhodnocení historie,“ uzavírá Gabriel.

Michael Lapčík