Vstup českého týmu do mistrovství Evropy je doslova za dveřmi. V pondělí od 15 hodin vyběhnou Češi do svého prvního zápasu proti Skotsku. Národ je natěšený na vítězný start. Heinz ale před Skoty mírně varuje. „Nevidím na turnaji slabého soupeře. Ani Skoty,“ upozorňuje.

Souboj s nimi může být pro český tým, který má ve skupině ještě Chorvatsko a Anglii, důležitý. Podle Heinze ale nikoliv rozhodující. „Když se povede první zápas, tak dostanete jistotu do dalších bojů. Ale není to rozhodující. Můžete první zápas vyhrát, ale když pak zaškobrtnete v dalších dvou, stejně nemusíte postoupit. Body na postup si prostě musíte uhrát a je jedno, ve kterých z těch tří zápasů to bude,“ míní Heinz.

Koneckonců sám to zažil jako účastník mistrovství světa 2006. Po euforické výhře 3:0 nad USA přišlo vystřízlivění a porážky od Ghany a Itálie. Letos díky formátu mistrovství Evropy ale mohou ze skupiny projít i tři mužstva. „Já jsem optimista. Mistrovství je něco jiného než přípravné zápasy. Věřím v postup ze skupiny. A co bude potom? To už nevím. Je to tak hodně vyrovnané, že se může stát skoro všechno,“ usmívá se Heinz.

„Myslím, že to bude hrozně vyrovnaný turnaj. Ono to platí pro spoustu sportů. Někdo je papírově sice slabší, ale každý tam má pár hráčů z velkých klubů. Spousta zemí může překvapit,“ vysvětluje.

Na zlato favorizuje aktuální mistry světa Francouze. „Mají vynikající mužstvo směrem dopředu. Zároveň jsou vyvážení i směrem dozadu. Mají tam hráče jako Varane nebo Kanté, to je motorová myš. A co je nejdůležitější podle mě. Když jim kdokoliv vypadne, tak na jeho místo mají naprosto srovnatelnou náhradu,“ říká Heinz, kterému není po chuti model s turnajem rozstrkaným po celém kontinentu.

„Naprosto nechápu, kdo to vymyslel. Pro mě závěrečný turnaj vždycky znamenal, že projdete kvalifikací a pak se všichni sejdou na jednom místě na oslavu fotbalu. Ne cestovat z jednoho místa na druhé přes půl Evropy,“ kroutí hlavou.

„Pro fanoušky je to něco šíleného. K mistrovství Evropy i světa vždycky platilo, že se sjeli na jedno místo a tam se potkávaly kultury a národy. Teď by to asi kvůli covidu stejně nešlo, ale tohle mi hrozně vadí. Je to špatně,“ míní Heinz.

Promítnout se to může i do výkonů některých hráčů.

„Některým to skutečně nemusí vyhovovat. Každý cesty letadlem snáší trochu jinak. Je rozdíl, když jste na jedné základně a cestujete kousíček na zápas a nebo z domova cestujete na každý zápas extra. Kdybych tam byl já sám, tak bych se ani necítil, že jsem na mistrovství Evropy,“ dodává autor památné branky z trestného do sítě Německa z Eura 2004. S každým blížícím se šampionátem se vzpomínky na něj znovu a znovu vracejí.

„Ne, že bych byl na to alergický, ale už je to pravěk. Od té doby už uplynulo hrozně moc času. Už z toho nežiju. Lidé si samozřejmě vzpomenou, že to byl krásný gól. Vždycky ale řeknu, že ten v prvním zápase proti Lotyšsku na 2:1 byl daleko důležitější než ten proti Němcům,“ dodal Heinz.

Zdroj: Youtube