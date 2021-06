Život se mu však příliš nezměnil, město má totiž silný italský charakter, a nejen proto bude čtyřiadvacetiletý záložník na letošním EURO kromě zápasů českého národního týmu také Squadru azzuru a výběr země helvétského kříže.

„Švýcarsko má nyní výbornou generaci fotbalistů. Všechny jejich hráče znám. Vždyť nastupují ve špičkových ligách a hlavně ve svých týmech patří ke klíčovým mužům. Mančaft mají opravdu výborný,“ oceňuje rodák z Baťova města, který letošní evropský šampionát sleduje ve společnosti moravských přátel.

Mohou Švýcaři dojít na EURO daleko?

První zápas jen remizovali s Walesem 1:1. Výsledek je asi spravedlivý, byť si Švýcaři možná zasloužili trošku víc vyhrát, ale nepředvedli úplně optimální výkon. Ze skupiny by i tak měli postoupit, i když to budou mít složité. Mají hrozně silnou Itálii, nevyzpytatelné Turecko. Očekává se, že Švýcarsko půjde dál, ale tím, že s Walesem uhráli pouze bod, si situaci dost zkomplikovalo.

Souhlasíte, že jejich největší hvězdy jsou Xhaka a Shaqiri?

Podle jmen asi ano, ale Švýcarsko nemá úplně vyloženou hvězdu. Je to tým, který bude hodně spoléhat na výbornou organizaci hry. Proti Walesu měli trochu problémy v ofenzivě, zato střed hřiště a obrana fungovali výborně. Švýcaři nespoléhají jenom na dva hráče, Xhaka a Shaqiri mají kolem sebe výborné spoluhráče.

Je fotbal ve Švýcarsku sportem číslo jedna, nebo mají navrch zimní sporty, jako jsou lyžování či hokej?

Po posledních výborných výsledcích na mistrovství světa nebo třeba v Lize národů švýcarští fotbalisté podle mě převyšují ostatní sportovce. Švýcarský fotbal se ohromně zvedá, což jde vidět právě na výsledcích. Fanoušci to vnímají, očekávání jsou velká. Znám spoustu lidí, co se tam na fotbal dívá a fandí.

Jsou Švýcaři hodně emotivní? Prožívají zápasy svého národního týmu?

Švýcarsko tím, jak je rozděleno na italskou, francouzskou a německou část, je v každé oblasti trošku jiné, ale lidé tam emotivní určitě jsou, což jsou vlastně fanoušci ze všech zemí světa. (úsměv) Po zmírnění opatření ohledně pandemie koronaviru jdou také do hospody dívat na fotbal a fandit. Pokud tedy nejeli přímo do dějiště šampionátu. Co ale Švýcaři pijí, to vůbec nevím. (úsměv) Na to fakt odpověď neznám.

Má Lugano na soupisce nějakého reprezentanta, účastníka EURO?

V Luganu jsou reprezentanti hlavně ze zemí, které se na mistrovství Evropy neprobojovali. Můj nejlepší kamarád z týmu je však Maďar Ákos Kecskés, který na šampionátu startuje. Od příští sezony po vypršení smlouvy už ale asi nebude součástí našeho mančaftu, což je velká škoda. Jinak tam žádní jiní hráči od nás nejsou. Možná je to tím, že jsou z Uruguaye nebo právě ze Švýcarska, a v takové konkurenci je obrovsky těžké se do národního týmu dostat.

Itálie, která vstoupila do turnaje jasnou výhrou, je vám ale bližší, že?

Je to tak. Itálie je mi určitě bližší. Odešel jsem tam, když mi bylo patnáct, šestnáct let. Strávil jsem tam spoustu roků. V podstatě jsem tam vyrostl. Sice nyní žiji ve Švýcarsku, ale pro mě se nic zásadní nezměnilo. Lugano hraničí s Itálií, město má silný italský charakter.

Co říkáte na to, že se to hraje v jedenácti různých zemích Evropy a že třeba Češi na zápasy létají? Neztrácí to své kouzlo?

Neřekl bych, že to ztrácí kouzlo, ale je to takové zvláštní. Vždycky, když EURO pořádala jedna nebo i dvě země společně, všichni fanoušci z celé Evropy se tam sjeli a atmosféra byla určitě živější. Samozřejmě český tým to má o to horší, že na každý zápas musí lítat. Pro kluky to může být náročné, ale zároveň, když se to vědělo v předstihu, tak se na to každý připraví. Myslím, že realizační tým i lidé z managementu udělají všechno proto, aby cestování bylo co nejpříjemnější. Aby hráči po zápase byli už v režimu odpočinku. I proto bych v tom zase takový problém neviděl. I když chápu, že je lepší, když jste během deseti minut zpátky na hotelu a hned relaxujete a připravujete se na další zápasy.

Sledujete všechny zápasy mistrovství Evropy nebo si spíš vybíráte jen šlágry?

Všechno záleží na mém denním programu. Někdy zhlédnu všechny tři zápasy, jindy mi to zase nevyjde. Určitě se snažím dívat na zápasy nejlepších národních týmů, sledovat samozřejmě budu i Česko.

Díváte se sám, nebo jste naopak radši s přáteli a rozebíráte to třeba u piva?

Tím, že mám spoustu kamarádů, kteří se zajímají o fotbal a taky se na mistrovství Evropy těšili, tak se rád dívám právě s nimi. Je to takové příjemnější. (úsměv)

Koho favorizujete?

Nejsilnější tým má asi Francie, za mě je největším favoritem. Hodně silný tým má také Portugalsko. Ale je to turnaj, takže záleží hlavně na tom, který tým si doveze hráče s aktuálně nejlepší formou. Hned zahajovací duel ukázal, že třeba Itálie je na tento šampionát velice dobře nachystaná. Jelikož jsem ale Čech a náš národní tým je na mistrovství Evropy, tak by bylo ode mě hloupé, abych fandil někomu jinému. (úsměv) Samozřejmě úspěch přeji hlavně nám.

Postoupí čeští fotbalisté ze skupiny?

Já si samozřejmě přeji, aby Česko ze skupiny, která ale není vůbec jednoduchá, postoupilo. Existuje varianta, že se dá postoupit i ze třetího místa. Klíčový zápas bude hned ten první se Skotskem, který rozhodne a napoví o tom, jak se skupina bude dál vyvíjet.