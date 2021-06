„Vstup do šampionátu se nám velmi povedl,“ pochvaluje si třiapadesátiletý kouč.

Národní tým vyhrál na Euru poprvé od roku 2012 a po čtyřech duelech. „Odehráli jsme zajímavý zápas, které jsme zvládli hlavně díky vynikajícím individuálním výkonům brankáře Vaclíka a útočníka Schicka,“ vyzdvihuje klíčové muže Šilhavého výběru.

Hvězdou pondělního duelu byl hlavně útočník Leverkusenu.

Bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905, Lipska či AS Řím nejprve ve 42. minutě po centru Coufala z pravé strany otevřel skóre hlavou a krátce po přestávce přidal pojistku ukázkovým lobem téměř z poloviny hřiště.

„Při první brance předvedl výborný timing. Taková situace je těžko bránitelná. Coufal se mu trefil přímo kroku,“ oceňuje spolupráci.

Druhý gól byla opravdová lahůdka.

V době, kdy Skotové tlačili, český tým zvýšil. V 52. minutě se dostal do brejku, Schick si u půlící čáry všiml, že Marshall je vyběhnutý a ukázkovým dalekonosným lobem zamířil přesně do opuštěné branky.

Pětadvacetiletý útočník skóroval ze vzdálenosti 45,5 metru, což je podle statistiků na Euru nejdále od roku 1980. Schick se trefil v reprezentačním „áčku“ potřinácté a poprvé dvakrát v jednom utkání. „Bylo to fantastické,“ tleská Mucha.

„Trefit se takto, na takovéto akci a v takto důležitém zápase, je něco neuvěřitelného,“ pokračuje obdivně.

Dalším klíčovým mužem byl Vaclík. Zkušený gólman předvedl řadu výborných zákroků, spoluhráče několikrát výtečně podržel.

„Je pravda, že hlavně ve druhé půli jsme přežili velké šance soupeře. Zvlášť po našem druhém gólu a příchodu ofenzivních hráčů se Skotové dostávali víc do šancí. Naštěstí jsme hodně střel zblokovali a co jsme nezachytili, to měl Vaclík,“ uvedl Mucha.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého po výhře 2:0 výrazně zvýšili šance na postup do vyřazovací fáze, kam projdou z každé skupiny první dva týmy a navíc nejlepší čtveřice ze třetích míst.

Národní celek po prvním kole vede tabulku o skóre před Anglií.

V dalším utkání reprezentanti v pátek změří síly rovněž v Glasgow s Chorvatskem, o čtyři dny později nastoupí ve Wembley proti Anglii.

„Myslím, že euforie není na místě. Kluci vědí, že ještě není vyhráno. I když cíl, kterým je postup ze skupiny, je hodně blízko,“ vnímá bývalý středopolař Zlína nebo Olomouce.

„Škoda, že jsme v závěru nepřidali Schickem nebo Krmenčíkem třetí gól, protože v konečtém součtu může rozhodovat i skóre, ale i tak si myslím, že fanoušci musí být spokojení,“ říká.

Asistent trenéra Slovácka si nyní užívá zaslouženou dovolenou, volné chvíle si krátí i sledováním fotbalu. Ale že by seděl jenom u televize a hltal každý duel, to u Muchy nehrozí. „Je pravda, že většinu zápasů na EURO jsem zatím viděl, ale rozhodně nechytím všechno,“ usmívá se.

Rodák z Hané zatím žádné velké překvapení nezaregistroval. „Ale ono to přijde,“ očekává. „Podívejte se na hokejový šampionát. Opravdu se může během turnaje stát cokoliv,“ míní.

„První zápasy jsou vždycky hodně taktické. Mužstva jsou připravená, mají se přečtená. Až se ale budou skupiny dohrávat a bude se rozhodovat o postupu, budou utkání zajímavější a otevřenější,“ předpokládá.

Oblíbené týmy, na nichž by se při sledování zaměřil, nemá.

Zatím se mu nejvíce líbila Anglie.

Albion složil opravdu výborné mužstvo, má velkou šanci dojít daleko. „Ale favoritů je víc a většinou jsou stejní. Kromě Anglie to jsou Portugalci, Němci, Francie, Belgie … Taky Holanďané dlouho neměli úspěch,“ uvědomuje si.

Zato fotbalisté Slovácka, kde Mucha momentálně působí, mají za sebou historickou sezonu, na kterou budou chtít letos navázat.

Hráči z Uherského Hradiště si nyní plní individuální tréninkové plány, na Městském stadionu Miroslava Valenty se sejdou v pátek. Ještě předtím ale v Olomouci absolvují fyzické testy.

Fanoušci Slovácka stejně jako hráči a členové realizačního týmu vyhlížejí také středeční los druhého předkola Evropské konferenční ligy. Moravané se konečně dozví jméno soupeře nebo dvojice týmů, na které v boji o postup do další fáze narazí.