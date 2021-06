Jak měla vypadat ideální jedenáctka? Proč by Češi mohli uspět i ve Wembley? Vlastimil Chytrý také prozradil, jak je to s kauzou Kúdela, kterou řeší právě jeho sportovní agentura zastupující slávistického stopera.

Jak často jste během šampionátu s bratrem v kontaktu?

Voláme si před zápasem, po zápase i během týdne. Řešíme utkání, rozebíráme je. Zatím jsou všichni spokojeni. Nikdo to nechce zakřiknout, ale nálada v týmu je optimální.

Co jste například řešili před zápasem s Chorvatskem?

Bavili jsme se o té změně v sestavě, kdy Krále nahradil Holeš. Ptal jsem se a v podstatě se rozhodli na základě aktuální formy. Holeš předváděl výborné výkony ve Slavii a na tréninku teď vypadal také líp. Proto se pro něj rozhodli.

Král pak proti Chorvatům nastoupil coby střídající hráč a předvedl velmi dobrý výkon…

Jarda Šilhavý s bráchou s ním seděli po prvním utkání. Vedli na téma jeho výkonů v posledních utkáních rozhovor. Myslím si, že i Alex si to uvědomil a proti Chorvatsku už šlo vidět, že bojoval, rval se a hrál zase výborně.

Před Eurem se hodně diskutovalo hlavně složení stoperské dvojice. Jaké byly možnosti?

Stoperská dvojice byla samozřejmě jednoznačně Kúdela – Čelůstka. Chystání tohoto dua věnoval realizační tým velký prostor během přípravy a kvalifikace. Když Kúdy vypadl, byl to pro ně velký zásah, protože reprezentaci mají celkově založenou na výborném kolektivu a partě. Je to v podstatě taková jejich největší deviza. Ať už to byla Slavia, Jablonec nebo Liberec, kde společně působili dříve. Proto nechtěli tahat do nároďáku další nové články. Rozhodovali se jen z hráčů, které měli už vyzkoušené. Proto to byl Kalas, bylo to od začátku jasné. Že pokud bude zdravý, je to jasná volba.

A co mladý Zima? Rozhodovaly zkušenosti?

S ním chtějí pracovat postupně. Věděli, že je čekají na Euru těžké zápasy a nemuselo by to pro něj být jednoduché, kdyby se to třeba nepovedlo. Nechtěli to na něj naložit. Vědí, že v něm mají obrovský talent, ale do těchto zápasů chtěli postavit zkušenost.

Bylo třeba něco, s čím jste s bratrem a Jaroslavem Šilhavým nesouhlasil?

Jediné, co jsme se tak nějak bavili, tak já jsem viděl Lukáše Provoda spíše ve středu zálohy. Oni jej chtěli hrát na křídle, ze strany, protože je rychlý. Chystali si ho na mistrovství Evropy, kde chtěli využít jeho rychlost, kontrolu míče a střelu při rychlých protiútocích a přechodech. Měl hrát zprava místo Lukáše Masopusta. To byla jediná věc, kterou jsme s bráchou diskutovali. Oni si sestavu chystali v podstatě celou kvalifikaci. Pro mě nic nebylo překvapením.

A co případná nominace Bořka Dočkala?

To bylo jediné téma. Rozhodli se i kvůli kolektivu, že dají šanci klukům, které si nakonec s sebou na Euro vzali.

Jak byste popsal bratrovu roli v realizačním týmu?

Jarda Šilhavý je ten kápo, manažer a vynikající psycholog. Kluci jej respektují, uznávají, má obrovské slovo a charisma. Brácha je ten pracovitý, který chystá tréninky, taktiku na soupeře, rozbory zápasů. Míla Veselý je ten zlý, který, když je potřeba, udělá v kabině pořádek. Mají to rozdělené a tím, že jsou spolu už dlouhou dobu, mají to taky skvěle vyladěné. Každý má svou roli.

Jaroslav Šilhavý působí jako velice skromný člověk, sympaťák. Je tomu tak i v reálu?

Výborný skromný člověk, který toho strašně moc dokázal jako hráč nebo trenér. Když s ním člověk sedí na kávě, absolutně by nepoznal, že je to nějaká celebrita nebo osobnost. S každým se baví normálně. Myslím, že i proto ho kluci mají rádi, na nic si nehraje, i když by možná mohl. Je pořád stejný, skromný, slušný. Dokáže se pozastavit a povykládat s každým fanouškem. Charakterově je to výborný člověk.

Vlastimil Chytrý (vlevo) je pravou rukou Jaroslava Šilhavého.Zdroj: Deník / Martin Divíšek

S bratrem vás od sebe dělí osm let. Přes jeho handicap (narodil se bez pravé ruky, pozn. red.) to dotáhl coby hráč až do třetí ligy. Jak jste sledoval jeho kariéru?

Brácha byl šikovný střední záložník, měl výbornou levačku. V Kroměříži jsem se na něj samozřejmě chodil jako malý dívat. Fandil jsem mu, byl jsem rád, když se mu dařilo. Tím, že byl o osm let starší, tak přeci jen jsem byl během jeho hráčské kariéry ještě dost malý.

Pak se v 29 letech vydal na trenérskou dráhu. Dá se říct, že je pro vás vzorem?

On byl nesmírně pracovitý. Je vzděláním učitel, je hodně inteligentní. Hodně sleduje veškeré statistiky, stříhá videa… Díky jeho píli si myslím, že si jej Jarda Šilhavý v Liberci vybral. Je hodně důsledný a dokáže se na soupeře chystat 24 hodin denně. Líbí se mi na něm tato poctivost a preciznost.

Bratr se učil od nejlepších trenérů v republice, jezdil na stáže do zahraničí. Snažíte se od něj něco přiučit?

V rodině si všichni povídáme celý život jenom o fotbale. Ty jeho názory samozřejmě vnímám. Má za sebou úspěšná angažmá v Liberci, ve Slavii, teď je v reprezentaci. Je to pro mě určitě trenérský vzor. Snažím se to vnímat a některé věci přenášet do své práce.

Chtěl byste to jednou dotáhnout v trenérské kariéře stejně daleko?

Upřímně, vyloženě trenérskou cestou bych se vydávat nechtěl. Vyzkoušel jsem si to, udělal jsem si nejvyšší licenci a trénoval třetí ligu. Když dnes v agentuře komunikujeme s trenéry a vidím, jak je ta práce v českých podmínkách náročná a složitá, musím se přiznat, že v manažerské činnosti se cítím daleko lépe a jsem spokojený. Ambice, že bych chtěl trénovat první ligu, nemám. Může to přijít časem, ale teď se mi do toho úplně nechce.

Pracujete pro hráčskou agenturu. Přiblížíte, koho zastupujete a co je náplní vaší práce?

Majitelem agentury je Martin Hrdlička. Zastupujeme například Lukáše Provoda, Ondru Kúdelu, Honzu Matouška, Laco Takácse, Michala Lüftnera. Těch top hráčů je docela dost. Teď jsme se v posledních letech snažili nabírat další mladé a talentované hráče. Zajímavý je třeba Dan Fila z Brna, kterému jsme teď udělali přestup do Mladé Boleslavi. Dále Dominik Pleštil v Jablonci, Patrik Žitný, o kterého je zájem z Teplic. Máme v agentuře nějakých sto padesát hráčů.

U Ondřeje Kúdely se zastavíme. Vstupovali jste nějakým způsobem do tolik diskutované kauzy údajného rasismu?

Řeší to právníci z naší agentury. Podali jsme teď další odvolání k soudu, snažíme se ten trest napadnout. V celé kauze není jediný důkaz, který by potvrdil, že Ondra něco takového řekl. Snažíme se jej hlavně očistit.

Určitě jste to řešili přímo s hráčem. Jak situace působí na vás?

Každý, kdo zná Ondru Kúdelu, dal by ruku do ohně za to, že by nikdy nic takového neudělal. Nikdy v životě neměl excesy nebo problémy s chováním. Všichni trenéři ho měli rádi. Že to odnesl zrovna on, to je pro nás šok. V momentě, kdy nám oznámil, že tohle opravdu neřekl, mu věříme. Diskutovali jsme to i s jeho spoluhráči – Lukášem Provodem nebo Přemou Kovářem. Všichni potvrdili, že absolutně neřekl to, co se píše.

Pojďme závěrem zpátky k Euru. Je vůbec něco, co vás na české hře překvapilo?

Já jsem příjemně překvapen z našeho výkonu v prvním poločase s Chorvatskem. Před zápasem jsme si ještě s bráchou volali a dobře věděl, že je teď čeká úplně jiný zápas než se Skoty. Že nastoupí proti obrovskému týmu s velice kvalitními hráči. Viděl jsem na něm, že byli před zápasem trošku nervózní. Byl jsem opravdu velmi překvapen, jak jsme odehráli první poločas, ve kterém jsme soupeře přehráli, hráli aktivně. Když jsme si pak volali po zápase, tak byl akorát smutný z toho, že jsme dostali strašně hloupý gól z nepohlídané rychlé rozehrávky. To tam štvalo všechny. Věděli, že ten zápas mohli zvládnout vítězně.

Může být dobrý výkon odrazovým můstkem před duelem s Anglií?

Myslím si, že je dobře, že máme s Anglií zkušenosti dvě. Jednu, kdy jsme ve Wembley dostali bůra a pořádnou facku. Druhou, ve které už šlo vidět, že kluci se z prvního vystoupení ponaučili a doma jsme vyhráli. Navíc si myslím, že zápasy se Skoty a Chorvaty vlily klukům do žil obrovskou vnitřní sílu, což tým po prohře s Itálií potřeboval. Myslím, že půjdou do utkání s Anglií s velkým nasazením i pokorou. Věřím, že jsou schopni uhrát velmi dobrý výsledek.

Napovědělo něco i remízové utkání Skotska s Anglií?

Překvapil mě velmi dobrý výkon Skotska a zklamal výkon Anglie. Ta k tomu podle mě nepřistoupila na sto procent. Myslím, že se hodně soustředí na zápas s námi. O to hezčí to může být zápas.

Zmínil jste skvělou partu. Kam až to díky ní může český tým dotáhnout?

Podle mě je to to nejdůležitější. Jarda Šilhavý, brácha a Milan Veselý dokážou všude vytvořit výbornou partu. Na těchto turnajích a v těžkých zápasech v každém sportu rozhoduje dobrý kolektiv. Proto věřím, že se kluci dokážou semknout a odehrát výborné zápasy i s nejtěžšími soupeři. A jak říká Jarda: Když budou mít trošku štěstíčka, tak můžou udělat velmi dobrý úspěch.

Vlastimil Chytrý

Narozen: 30. dubna 1980 (41 let)

Bydliště: Kroměříž

Zaměstnání: TOP SPORT Management, skaut pro Moravu a Slezsko

Hráčská kariéra: Zlín (2. liga), Drnovice (1. liga), Přerov (2. liga), Kroměříž (2. liga)

Trenérská kariéra: Těšnovice, Chropyně, Kroměříž U19, Kroměříž (MSFL), Bystřice pod Hostýnem, Kozlovice (divize)