Odchovanec Ostrožské Nové Vsi, který podstatnou část kariéry prožil ve Slovácku, možná trochu nečekaně zaplnil poslední volné místo v nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy.

I když poctivý středopolař v národním týmu zatím neodehrál ani minutu, dostal přednost před sparťanským Pavelkou, plzeňským Kalvachem či ostravským stoperem Stronatim.

Hráč PSV Eindhoven, jenž letos hostuje v Liberci, nahradil dalšího rodáka z regionu, slávistického stopera Ondřeje Kúdelu, jemuž ve středu UEFA potvrdila desetizápasový trest. „Tajně jsem doufal, že by to mohlo vyjít, ale úplně jsem to nečekal. Jsem rád, že trenér ukázal na mě,“ přiznává jednadvacetiletý fotbalista.

Kvůli mistrovství Evropy musel narychlo měnit plány. I když žádnou dovolenou objednanou neměl,

odložit musel ústní část maturitní zkoušky na ekonomickém lyceu v Březové, kde dálkově studuje.

Z nominace byl sice překvapený, ale po telefonátu hlavního trenéra Šilhavého tušil, že by to mohlo klapnout. „Člověk to nějak vnímá. Poprvé s áčkem jsem byl před dvěma lety. Sice jsem v kvalifikačním zápase nenastoupil, ale alespoň jsem se seznámil s týmem, realizákem. Pak nám začala kvalifikace s jednadvacítkou, která trvala dva roky. Teď v poslední době jsem sledoval dění, vnímal zprávy,“ říká.

Michal Sadílek se tak stal jediným českým fotbalistou, který se letos zúčastní obou evropských šampionátů. „Samozřejmě je to zajímavé. Byl jsem moc rád, že jsem mohl být už na EURO jednadvacítek a teď jsem donominovaný k áčku. Je to pěkné, tak doufám, že uděláme nějaký úspěch,“ přeje si.

Premiéru v národním týmu si odbyl už v pátek v Bologni, kde asistoval u debaklu českého týmu proti Itálii. Mladý záložník deset minut před koncem za rozhodnutého stavu střídal kapitána Daridu, při úterní vítězné generálce v Praze na Letné s Albánií nenastoupil.

„Člověk musí být připravený a já připravený budu, i když vím, že konkurence je obrovská. Už jsem si to vyzkoušel před dvěma lety, kdy jsem byl s reprezentačním áčkem na srazu. Pojedeme na Euro jako tým a budeme chtít uspět. Jestli budu na lavičce, nebo na hřišti, to je jedno. Hlavní je, aby se nám dařilo,“ přeje si na závěr.