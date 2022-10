Loňské energetické zemětřesení při pádu Bohemia Energy drsně předznamenalo zásadní změnu, kterou od té doby prošel celý trh s energiemi. Od té krachlo již několik desítek převážně menších dodavatelských společností. „Bohužel se dá očekávat, že další budou následovat,“ uvedl analytik serveru Cenyenergie.cz Petr Woff s tím, že potíže lze sledovat i dnes, dokonce u některých větších dodavatelů.

Dražší energie? Šoku na podzim se paradoxně vyhnou klienti padlé Bohemia Energy

Řada zaskočených bývalých zákazníků zkrachovalých firem zůstala po celý následující půlrok u svého státem přiděleného dodavatele poslední instance. Nakupovala od něj tedy elektřinu či plyn za aktuální ceny, za něž je on sám pořizoval na burze. „Zásadně na tom prodělali, třeba až desítky tisíc korun, protože spotové ceny vylétly extrémně vysoko,“ připomněl Woff. Pomohli si naopak ti, kteří si rychle našli jiného dodavatele a nechali si od něj fixovat nový tarif. Tehdy sice mohl na pohled vypadat draze, ale přesto je výrazně levnější než ceny nabízené nyní.

Ze statistik Operátora trhu s elektřinou (OTE) vyplývá, že si lidé hledali nového dodavatele zejména u největších energetických společností. Od loňského září do letošního srpna tak nejvíce dalších zákazníků získal ČEZ Prodej, nově si od něj kupuje elektřinu o 300 tisíc odběratelů více. Po stu tisících nových zákazníků přibylo také společnostem E.ON a innogy, zhruba o 50 tisíc odběrných míst si polepšily také MND či Pražská energetika. Klienti ale pochopitelně přibyli i menším firmám.

Odhalit problém předem není snadné

Zda si spotřebitelé vybrali skutečně správně, dnes ovšem často nedokážou zhodnotit ani zkušení profesionálové. „Nevím, co lidem radit. Normálně bych jim řekl, ať si dávají pozor na podezřele nízké ceny, ale dneska už nízké nejsou vůbec žádné,“ posteskl si Woff. Zda má firma problémy, by podle něj bylo možné zjistit snad jen nahlédnutím do jejího interního účetnictví.

Navzdory obrovským otřesům na trhu přitom v tomto směru není oproti loňsku příliš moudřejší ani Energetický regulační úřad (ERÚ), jenž má nad trhem s energiemi dozor. „Bohužel se stále nezměnilo to, abychom mohli dozorovat a nějakým způsobem postihovat, jestli mají nebo nemají nakoupené energie,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort. „S kompetencemi jsme na tom úplně stejně jako to bylo minulý rok,“ podotkl.

Tři krušné zimy? Ceny energií se na dřívější úroveň nevrátí, varují odborníci

Úředníci přitom mezitím připravili návrh zákonné úpravy, která by úřadu dala možnost provést audit, zda si obchodníci skutečně předem nakoupili nasmlouvané dodávky. Alespoň částečně by o tom měla být informována veřejnost. „Návrhů bylo několik, ale zatím se to do zákona nedostalo. Zákonodárci řeší nedostatek plynu a zajištění jeho dodávek, jsou tedy jiné priority,“ konstatoval Kebort.

A jak to dopadlo se stovkami tisíc klientů zkrachovalé Bohemia Energy, jimž se tehdy za své selhání v slzách omlouval majitel firmy, miliardář Jiří Písařík? Jiného zadostiučinění se jim nedostalo. „Teoreticky by se mohli spojit a bránit kolektivně a žádat kompenzaci, protože jejich smlouvy byly porušeny a garance, které měli od dodavatele slíbené, nebyly naplněny,“ prohlásil analytik Woff. Svou pomoc jim nabízely některé advokátní kanceláře. „Nezaznamenal jsem ale, že by k tomu došlo,“ dodal Woff.