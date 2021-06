„Hledám mladé pacienty do 45 let, kteří se nechají vést k udržování zdravého stavu dutiny ústní. Pokud nemáte žádné problémy a chcete pouze mít zubního lékaře, který se o vás postará v případě obtíží, registrujeme zdarma.“ Takovou výzvu připomínající inzerát na seznamkách uveřejnil na facebooku mladý liberecký zubař a vyvolal tím u diskutujících vlnu nevole.

Zubní ordinace. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

„Výběr pacientů podle jejich stavu? Příště si gynekolog bude vybírat jen holky do 25 let? Chirurg by si taky mohl vybírat jen své kamarády třeba…,“ okomentovala nabídku jedna z diskutujících. „Tak to je drsné. Za chvíli si přijetí podmíní jen na ženy, max. 35 let, blond vlasy a velikost poprsí C+, ne,“ podivovala se další uživatelka.