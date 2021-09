Martina Stathopoulou Fürstová z Vyškova už šest let pomáhá jako dobrovolnice humanitární organizace ADRA, kdy ve volném čase navštěvuje důchodce a zdravotně postižené. Zatímco stíhá ještě dojíždění do Brna, kde pracuje v sociálních službách s lidmi s mentálním postižením, letos si našla čas také na pomoc lidem v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Po pustošivém řádění tornáda za nimi v létě vyrazila hned ve dvou termínech a počítá, že vyjede znovu.

Martina Fürstová Stathopolou (druhá zleva) s dalšími dobrovolníky ADRA. | Foto: ADRA Vyškov

Poprvé to stihla ještě začátkem července. „S něčím podobným jsem se nikdy nesetkala. V době, kdy jsem do obce dorazila spolu s dalšími dobrovolníky z Vyškovska, byla obec už relativně uklizená a panovalo tam hemžení ostatních dobrovolníků. ADRA měla své koordinační centrum přímo u radnice. Každý chtěl nějak pomoci. Na místě jsem se zapojila do distribuce peněz ze sbírky naší humanitární organizace," vzpomíná.