Maminka Kačka Svobodová ovšem utrpěla vážné zdravotní komplikace po porodu, prodělala si mozkovou mrtvici. Její mozek je vážně poškozen a rodině, především Petrovi, se v tento radostný den obrátil života naprosto naruby, a to jinak, než v důsledku příchodu hned dvou dětí očekával. Ohromné neštěstí rodinu i její přátelé stmelilo. Jen díky tomu Kačka opět začala mluvit a Petr doufá, že za dva roky budou mít druhou svatbu. O dvojčata se nyní stará babička, Petrova maminka.

"Marně jsme se pokoušeli o miminko. Absolvovali jsme sérii umělých oplodnění. Čtyřikrát to dopadlo špatně, hodně jsme si vytrpěli, samozřejmě, že to Kačka těžce nesla. Až pátý pokus konečně vyšel a my se dozvěděli, že čekáme dvojčátka," vypráví Petr.

Desátého dubna odvezl Kačku do porodnice v karlovarské nemocnici, kdy se jim kolem poledne v intervalu asi deseti minut narodili malá Kačka a malý Péťa. "Porod proběhl bez komplikací. Zdravotníci nám vysvětlili, že lepší bude pro miminka, když zažijí klasický porod bez narkóz a epidurálu, a my s tím souhlasili. Asi po hodině po porodu jsem byl ještě u ní. Nikde žádné komplikace, akorát jsem si všiml, že nějak bledne," pokračuje tatínek, jehož hlas je plný optimismu a naděje.

Že je něco špatně, se dozvěděl až následující den ráno. Volali mu z nemocnice, že Kačku transportují letecky do Fakultní nemocnice v Plzni. "Když jsem přijel, už jsem ji nezastihl. Dozvěděl jsem, že masivně krvácela v důsledku porodu a že prodělala mozkovou mrtvici. Následně jsem si vyslechl, že ji v Plzni museli otevřít lebku, vyndali jí jednu kost a zjistili otoky mozku, a to převážně na levé hemisféře. Měla ovšem i rozsáhlá ložiska na té pravé," konstatuje tatínek dvojčat.

Boj o vlastní život

Místo toho, aby se novopečená maminka těšila z vymodlených dvojčátek, probírala se z velmi vážného stavu, kdy opravdu doslova asi měsíc bojovala o život. Nyní se potýká s vážnými zdravotními problémy - je ochrnutá na polovinu těla, učí se znovu mluvit, chodit.

"Samozřejmě, že jsme hodně řešili vůbec první kontakt s miminky. Když je poprvé viděla, bylo to pro ní velké trauma. Byl jsem na to připravený - sestavil jsem z fotek i těch těhotenských a ultrazvukových jakýsi kalendář a společně s kamarádem jsme jí to za doprovodu na kytaru ukazovali. Snažili jsme se tento moment nějak odlehčit. Vzpomněla si. S pamětí nemá problém, pamatuje si, pamatuje si i kamarády, kteří nás v tom nenechali a navštěvují ji. Naštěstí se to vyvíjí dobře a z Kačky začala padat první slova. Dělá ohromné pokroky. A samozřejmě se neskutečně těší z přítomnosti dětí," líčí příběh tatínek Petr.

O dvojčátka se stará jeho maminka, která ze dne na den musela dát výpověď v práci a stala se maminkou na plný úvazek. Všichni bydlí pohromadě v malém bytě.

Kačka byla v Plzni hospitalizována asi měsíc a půl, pak byla transportována do nemocnice v Motole, odkud ji převezli zpět do Plzně, kde jí vrátili zpět kost do lebky. Nyní leží v Kladrubech na rehabilitačním oddělení. "Jezdím tam za ní, co můžu. Už jsem si tam zařídil i bydlení a chci tam trávit každý víkend. Přes týden mi v tom bude pomáhat kamarád. Právě on mi byl v tom prvním týdnu velkou oporou, mohl jsem se mu vybrečet. Ale nechci být zlomený, nemůžu. Dávám si cíle, nějaké stropy, to mi dává naději a energii jít dál," konstatuje Petr.

A pokračuje: "Kačenka je naštěstí velmi silná žena a každý den vidíme, jak bojuje a snaží se! Na návštěvách u ní se snažíme střídat s přáteli, aby mohli Kačce pomáhat a měla v nemocnici společnost a dostatek podnětů, které jí pomohou se zlepšovat. Moc děkuji všem svým přátelům za podporu, které si opravdu vážím, a která celé naší rodině v současné době především psychicky opravdu velmi pomáhá."

Náročné období

Rodinu čeká velmi náročné období, a to nejen psychické, ale i finanční. "Proto obec Březová, kde manželé žijí, ve spolupráci s jejich přáteli, vyhlásila veřejnou sbírku, aby rodině pomohla a usnadnila jí obtížnou situaci. Petr pracuje v obci jako dobrovolný hasič, sám pomáhá ostatním. Teď je řada na nás, abychom zase my pomohli jemu," říká starosta obce Martin Gruber s tím, že účelem sbírky je finančně pomoci rodině, aby zvládla toto náročné období.

"Vždy jsem byl zvyklý na to, že si na všechno musím sám vydělat. Každý se nám snaží pomoci. Na jednu stranu je to velmi milé vidět pomoc od okolí, na druhou stranu mi to není dvakrát příjemné žádat o peníze pro nás. Ohromně si toho ale vážím. Peníze budeme skutečně potřebovat už jen na provoz druhého bytu v Kladrubech, kde budu přes víkendy, zatímco přes týden zůstávám v Březové," svěřuje se.

Finance budou použity i na rehabilitační a kompenzační pomůcky, které bude Kačka potřebovat pro běžný život. Ze sbírky bude zafinancována potřebná rehabilitační péče, osobní asistence či léky. Peníze mohou být také použity na bezbariérové úpravy bydlení, dále na pořízení většího rodinného vozu, ale i na zajištění potřeb pro děti a péči o ně. Nejdůležitější v současné době je, aby Kačka dostala co nejlepší péči a měla šanci se uzdravit a být se svojí rodinou.

Manželé Svobodovi se vzali před osmi lety. Petr doufá, že za dva roky přivítá Kačku opět doma v Březové a v roce 2026 budou mít druhou svatbu.

Přátelé ve spolupráci s obcí zřídili manželům transparentní účet na sbírku - 6012641339/0800.