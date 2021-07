Exploze v lovosické chemičce Preol zranila tři podnikové hasiče. Jednoho z nich transportoval vrtulník s velmi vážnými zraněními do popáleninového centra. K výbuchu došlo v separátoru řepky, který měl předtím závadu.

Exploze se ozvala krátce před 23. hodinou v hale o rozměrech 35x20x25 metrů. Vybuchl tam vysoce hořlavý hexan, těkavá látka, která se používá k vyextrahování oleje po vylisování olejnatých semen. Zraněni byli tři lidé. „Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do popáleninového centra,“ řekl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Vrtulník zamířil do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Další dva muže se středně těžkými zraněními převezly sanitky do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Zdravotní problémy měl na místě ještě čtvrtý člověk, toho ale výbuch přímo nezasáhl, do špitálu putoval se srdečními problémy.

Kouř a jiskry

Výbuchu předcházel výjezd podnikových hasičů. Ti v noci zamířili k zahoření kabeláže v separátoru řepky. To bylo uhašeno, problém ale nastal poté. „Při odchodu z budovy došlo k výbuchu a ke zranění zasahujících hasičů,“ popsal mluvčí hasičů Milan Rudolf. Plechy z budovy odlétly až na vedlejší železnici, najel na ně i projíždějící vlak. K jeho poškození ani k dalším zraněním ale nedošlo. Podle rybářů, kteří z protějšího břehu celé neštěstí viděli, došlo nejdříve k velkému výbuchu, poté se z oken budovy vyvalil kouř a jiskry.

V areálu Preol zasahovalo v průběhu noci dvanáct jednotek hasičů. Profesionálních i dobrovolných. Nyní hlídají budovu, ochlazují ji a dohašují požár. Do ovzduší podle nich jedovaté látky neunikly. „Předpokládáme, že ohnisko budeme dohašovat do večerních hodin,“ dodal v úterý dopoledne Milan Rudolf.

Příčiny požáru se budou teprve prošetřovat, experti musí vyčkat, až bude místo přístupné. Po první explozi hrozily v Lovosicích další výbuchy, hasiči ale riziko snížili na minimum. Halu okamžitě ochlazovali. Na žádost zástupců firmy pak ale s ochlazováním vodou v noci přestali z důvodu ohrožení statiky. Hala byla dále chlazena stabilním hasicím zařízením. Pro jistotu, aby žádné chemikálie neunikly do vody, ucpali hasiči odvodné kanály a postavili norné stěny. V průběhu dne začali hasiči opět místo ochlazovat, pomáhala jim výšková technika, ale také vrtulník s termokamerou.

Výbuch extraktoru na výrobu řepkového oleje v areálu lovosického závodu Preol. Požár hasiči lokalizovali před polednem. Teď pokračují v dohašování. Vyšetřovatelé budou moci vstoupit do haly zřejmě až zítra. Exploze zranila 3 podnikové hasiče, jednoho těžce. ⁦@CT24zive⁩ pic.twitter.com/gu3aVIL9NN — Jakub Pacner (@JakubPacner) July 6, 2021

V noci musela policie kvůli zásahu u výbuchu uzavřít komunikaci I/15. „Silnice už je opět průjezdná,“ řekla v úterý 6. července ráno policejní mluvčí Alena Bartošová. Prozatím stále uzavřená je ale železniční trať Lovosice – Česká Lípa, na úseku z Lovosic do Žalhostic nahradily vlaky náhradní autobusy.Společnost Preol, která paří do skupiny Agrofert, zpracovává řepkový olej a je největším výrobcem biopaliv u nás.

Podle informací Deníku byli minimálně dva z nich bývalí profesionální hasiči z lovosické hasičské stanice. Ten, který dopadl nejhůře s popáleninami obličeje a horní části těla, pracuje již několik let jako podnikový hasič v jednotce Lovochemie, byl přepraven do popáleninového centra v Praze. Druhý hasič, který teprve před nedávnem odešel od profesionálů do výsluhy a nastoupil do závodní jednotky, měl v pondělí teprve druhou směnu v novém zaměstnání. Jemu výbuch popálil ruce a je nyní v ústecké Masarykově nemocnici. Třetí hasič je jen s lehčím zraněním v litoměřické nemocnici.