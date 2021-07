„Máme všude vodu, v obývacím pokoji, ložnici, dětském pokoji, kuchyni a na zahradě. Naštěstí se nám podařilo na poslední chvíli zachránit zvířata. Jen asi dvě zakrslé slepice se utopily,“ řekl dobrovolný hasič Roman Morc, který se živí prodejem živé drůbeže, krmiv a chovatelských potřeb. „Vedle ve dvoře jsme se ještě nebyli podívat, ale předpokládám, že krmení bude taky na vyhození,“ doplnil.

Zrovna v sobotu se vrátil s rodinou z dovolené a hned v noci se museli vypořádat s řáděním vodního živlu. „Po posledních povodních před jedenácti lety jsme dělali novou podlahu. Tak doufám, že vodě odolá. Před tím jsme měli linoleum a koberce,“ dodala jeho manželka.

Právě situace v Dobranově a v Písečné byla nejvážnější. Došlo i na evakuaci místních obyvatel. Povodně narušily také poklidný průběh táborů. „Hasiči evakuovali 38 dětí a 6 dospělých z dětského tábora v Mařenicích a 28 lidí z kempu u obce Svitava,“ sdělil mluvčí hasičů Jan Přerovský. Situace se začala během nedělního dopoledne uklidňovat a lidé se mohli začít vracet do svých domovů.

Náročnou noc zažil i Karel Bechyně z Kunratic u Cvikova, kudy protéká řeka Svitávka. „Měl jsem v domě půl metru vody, nábytek je kompletně na vyhození, zahrada zničená,“ řekl. Na pomoc s odklízením škod za ním přijela dcera z Teplicka. „Musel jsem vylézt oknem, přebrodit silnici a útočiště jsem našel u sousedů,“ dodal s tím, že voda začala opadávat kolem 4. hodiny ráno.

Třicet centimetrů vody

Podobné zážitky mají i obyvatelé Lindavy. „Manžel mě probudil s tím, že nám teče do domu, za chvíli jsme měli třicet centimetrů vody uvnitř a zaplavený sklep. Voda nám strhla plot a všude je tráva,“ nastínila situaci paní Libuše. Obytná část zůstala ušetřena. Jak sama přiznala, vůbec nevěděli, co se na ně žene. Nic nestihli odklidit, i auto zůstalo venku. „Tolik energie a sil jsem investovala do zahrady. A všechno je pryč. Květiny, cibule, pórek, keře rybízu i milované borůvky,“ povzdychla si se slzami v očích. Sama přiznala, že se během noci bála a musela si vzít prášek na uklidnění.

Řeka Svitávka se v místech, kde nemá pevné koryto, rozlila také v Zákupech. Škodám se snažili zamezit místní dobrovolní hasiči, kteří pomáhali s odčerpáváním vody ze sklepů a domů a likvidací podmáčených stromů. V Jablonném v Podještědí došlo k utržení jednoho ze dvou stavidel Mlýnského rybníka.