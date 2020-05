Čtyři horské káry a jedna koloběžka, které si mohou milovníci adrenalinu vyzkoušet na sjezdovce na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou, přilákaly v sobotu 9. května zatím nejvíc zájemců. Z kopce dolů frčelo více než padesát odvážlivců.

Horské káry na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Jednou ze sobotních návštěvníků sjezdovky byla například Michaela Maternová ze Světlé. Nebyla to první, a jak sama říká, ani poslední jízda na horských kárách. „Už jsme sem chodili minulý rok a pokaždé je to parádní. Vždy, když bude hezky a budeme mít čas, tak sem zajdeme. Plánujeme pokaždé vzít někoho nového, aby si to vyzkoušel. Je to opravdu skvělý adrenalin,“ pověděla mladá maminka.