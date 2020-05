Dráha původně spojovala Horní Slavkov s Loktem a první vlaky zde vyjely v roce 1901, ty poslední v květnu roku 1997. Od té doby železnice chátrá, a to nejde o zrušenou trať, ale jen o dlouhodobou výluku. Romantickým údolím vozila lokálka turisty, místní obyvatele, ale také uranovou rudu.

Naší pouť po trati začneme v zastávce Horní Slavkov - Kounice, kam ještě v sezóně jezdí motoráky z Krásného Jezu. Ze zastávky vlaky musely nejprve projet Hornoslavkovským tunelem, přejet kamenný viadukt a následovalo nádraží Horní Slavkov.

Železnice dále vedla údolím souběžně se Stokou a silnicí. Vlaky zastavovaly v zastávce Horní Slavkov a pak přejížděly další kamenný viadukt nad Komářím potokem a silnicí do osady Nadlesí. Dnes jsou kamenné viadukty chráněny jako technická památka a někdy využívány k výcviku horolezců.

Zloděj z Tachovska si dojel pro železniční most, o Horním Slavkově psaly světové deníky

Další z mostů dnes už ale nenajdeme. Byl asi pět metrů dlouhý, ocelový, klenul se nad lesní cestou a vážil přes deset tun. Jenže v dubnu roku 2012 ho ukradl zloděj i s dvěma sty metry kolejnic. Tehdy se událost dostala dokonce na stránky britského deníku Daily Telegraph, zpravodajské agentury Ria Novosti a otiskla ji některá americká média. Železnice v okolí Horního Slavkova se tak dostala i do světa. Sokolovští kriminalisté tehdy zloděje dopadli a pětapadesátiletého muže z Tachovska a jeho kumpány obvinili z krádeže kolejnic a železničního mostu.

Dráha pak pokračuje směrem k Lokti, kde před stanicí Loket předměstí prochází nejprve tunelem Cechškým, překonává ocelový most, aby pokračovala v dalším tunelu, kterému místní říkají Loketský první. Ze zmiňované zastávky na pravém břehu Ohře pod hradem Loket už vlaky jezdí, a to do Nového Sedla u Lokte.

Kdy Loketská romantická lokálka opět ožije a sveze první cestující není jasné. Objevují se snahy o vybudování cyklostezky i obnovení provozu pro nepravidelnou dopravu nebo turistické vlaky. Z trati zatím ale zmizel most, mizí kolejnice a mezi pražci vyrůstají břízy i smrky a vše zarůstá mechem.