Lokalita je ovšem stále cílem procházek obyvatel Víchova a Záchlumí, zajdou sem ale i lidé z širšího okolí. V posledních dnech ovšem zažívají spíše zklamání. "Dnes jsme se byli po dlouhé době podívat u Víchovského rybníka, na jaře byl vždy nádherný," sdělila Deníku čtenářka Jitka Baxová. "Počítala jsem s tím, že si vyhlédnu místo na budoucí ranní koupání a nevyhlédla. Smrad, zmar, pod stavidlem pět vánočních kapříků, kteří uhynou. To, co zbylo z vody je možná nebezpečné k napití i divokým zvířatům a jiné vody v okolí není," svěřila se čtenářka se svými dojmy.

Deník se vydal na místo, na začátku tohoto týdne byl rybník u Víchova skutečně poloprázdný. Okolo slabého přítoku je možné vidět rozevřené a vysychající škeble říční, ale v bahně také stopy lesní zvěře, která má rybník jako napajedlo. Vodní nádrž spravuje společnost Klatovské rybářství. "Rybník jsme skutečně vypustili a vylovili," potvrdil vedoucí střediska v Boru Martin Bořík. "Bylo to nutné v současné krizové situaci z ekonomických důvodů," uvedl dále s tím, že výlov byl jinak plánován na podzimní měsíce.

Nyní už se Víchovák pomalu napouští. "Jde to velmi pomalu. Téměř neprší, a tak je přítok malý, napouštění rybníka proto trvá delší dobu, než tomu bývalo v minulých letech," vysvětlil dále Bořík. Klatovští rybáři mají s rybníkem do budoucna další plány, chystá se jeho částečná rekonstrukce. "V dezolátním stavu je vypouštěcí potrubí, plánujeme tedy generální opravu celého vypouštěcího zařízení. Pokud to dovolí ekonomická situace, tak to bude v příštím roce."

Jako vyhledávaný rekreační rybník fungoval Víchovák až do roku 2009, kdy byl zrušen kemp. V něm se ubytovávali nejen tuzemští turisté, ale také návštěvníci z Německa či Nizozemska. Areál bývalého kempu byl postupně srovnán se zemí, i když jeho pozůstatky byly v lese na břehu patrné ještě před několika málo lety. Dnes je areál součástí pozemku, který spravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Ta nechala pozemek oplotit, přístup k rybníku je ale možný po cestě, která vede podél plotu.