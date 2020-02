Zdeněk Barták, předseda představenstva firmy Moras, které haly patří. si přijel dílo zkázy prohlédnout. Pocity měl smíšené. Jeden chov již nešel zachránit, druhý, který se nachází jen pár kilometrů od ohniska nákazy v Moravanech a čítá 120 tisíc kusů drůbeže, zatím bude ušetřen.

„Mám aktuální výsledky ze Slepotic a Moravan. Další vzorky jsou negativní. Přesto se musí slepotický chov, kde byla potvrzena nákaza jenom u krůt, celý zlikvidovat. Naštěstí se to nebude týkat Moravan,“ uvedl Barták, který počítá, že škody na slepotickém chovu se budou blížit deseti milionům korun.

Podle jednoho z místních obyvatel není teď k debatě jiné téma než ptačí chřipka. „Samozřejmě že jsou obavy. Hlavně z toho, aby se to nerozšířilo na malochovy. Spous-ta lidí má slepice,“ uvedl muž.

Obavy z budoucnosti svých slípek má i paní Šmahová. Tu zastihly dvě pracovnice slepotického úřadu při jejich krmení v době, kdy obcházely ves s informacemi. A přitom sčítaly drůbež. „Asi slepice zavřu, nerada bych o ně přišla,“ přiznala žena a přitom se zaposlouchala do hlášení místního rozhlasu, kde právě starostka Jana Bořková o návštěvě pracovnic úřadu informovala.

Soupis opeřenců bude probíhat do pátku. „Všichni chovatelé jsou až do odvolání povinni držet chov v uzavřeném prostoru,“ informovala starostka s tím, že lidé zatím nemohou ani darovat vejce z domácího chovu. Mohou je konzumovat pouze doma. „Každý úhyn drůbeže musí lidé hlásit buď na úřadu, či na krajské veterinární správě. Do příchodu veterinářů musí být uhynulé kusy odděleně uloženy do igelitového pytle,“ dodala starostka, podle níž budou složky integrovaného systému v obci působit minimálně do neděle.

Po celou dobu bude uzavřen průjezd obcí kolem areálu farmy. Vpuštěni budou jen místní. „Zatím se ptačí chřipka z areálu neroznesla a byli bychom rádi, aby se tak nestalo a nemusela se vybít drůbež v celé obci,“ řekla starostka.

Armádu nepotřebují

Zatímco pracovnice úřadu obcházely obec, najížděly do areálu drůbežárny prázdné kontejnery, aby na ně nakladač naložil usmrcená zvířata. Jeden náklaďák pojme až 15 tun uhynulých opeřenců. Přitom se počítá, že celkem bude usmrceno ptactvo o váze 400 tun.

Na likvidaci mimořádné události ve Slepoticích se podílejí profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje a Záchranný útvar HZS ČR z Hlučína a Jihlavy. Dále jsou k dispozici dobrovolní hasiči z Dašic a Holic. Ti všichni se po areálu pohybují v ochranných oblecích a pracují nonstop ve třech směnách.

„Po celý den se zde bude střídat asi 30 hasičů z padesáti, kteří jsou na zásahu. Bude-li potřeba, bude počet hasičů navýšen. O pomoci armády zatím neuvažujeme,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že uhynulé kusy, které na kamionu ještě absolvují dekontaminační sprchu, míří do asanačního podniku ve Věži na Havlíčkobrodsku.