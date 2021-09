Jako při náletu hladových kobylek to ve středu ráno vypadalo na poli u Těšetic-Vojnic nedaleko Olomouce, kde pěstitel Ladislav Kašpar zahájil populární samosběr zeleniny za lidové ceny. Zájem o plody bez chemie je letos obrovský. První zákazníci se vrhli mezi řádky hodinu před avizovaným startem sklizně.

Pěstitel Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic zahájil populární samosběr zeleniny za lidové ceny. Zájem je obrovský, 25. srpna 2021. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Chceme hlavně cibuli. Pár pytlů si vezmeme. Když v obchodě stojí devatenáct korun a tady čtyři? To se vyplatí. Navíc z loňského samosběru nám vydržela až do letošního července. Je to kvalita,“ hodnotili matka a syn, kteří dorazili z Lipníka nad Bečvou.