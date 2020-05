Nepropustná hranice rozdělila rodiny. Další protest zrušili kvůli hrozbě pokut

Koncem týdne chtěli lidé z moravských Sudoměřic a slovenské Skalice podruhé veřejně upozornit na to, že se dál nemohou přes státní hranici dostat za svými rodinami. „Slovenští i čeští policisté nás ale upozorňovali na to, že bychom porušili zákaz shromažďování, tak se akce zrušila. Nechceme riskovat, že by nás pokutovali, a to v řádech tisíců eur. Jsme tak zahnaní do kouta, a nyní nemůžeme dělat nic,“ posteskla si za organizátory Marie Mikulková.

Na dvě stě padesát Čechů a Slováků se sešlo na hranici Sudoměřice - Skalica. | Video: Iva Haghofer