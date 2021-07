K nehodě došlo krátce před půl desátou a Horskou službu vyzval k zásahu dispečink linky 155 Jihočeského kraje.

„Chlapec jel v kovovém korytě dráhy podle všeho výrazně rychleji než třiačtyřicetiletá paní. Zezadu do ní narazil a oba následkem utrpěli závažná poranění páteře a hlavy. Vzhledem k tomu jsme po konzultaci požádali Zdravotnickou záchrannou službu o vrtulník Letecké záchranné služby z Českých Budějovic,“ popsal dění u nehody Petr Hladík, zasahující člen Horské služby Šumava.

Záchranáři a posádky dvou sanitek ZZS pak za asistence dalších ochotných návštěvníků areálu oba zraněné ošetřili. „Nasadili jsme jim krční límce, zafixovali je do vakuových matrací a připravili je k transportu. Oba jsme poté přenesli asi sto metrů k sanitkám a v nich převezli na heliport. Zde jsme ženu přeložili do vrtulníku a chlapce do sanitního vozu,“ doplnil Petr Hladík s tím, že posádky vrtulníku i sanitky pak oba transportovaly do českobudějovické nemocnice.