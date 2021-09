Nejvíce zamořený je nejnavštěvovanější národní park, Krkonošský. "Nejčastěji sbíráme plastové či kovové obaly od potravin, ústenky, respirátory a vlhčené kapesníčky. Turisté si stěžují, že nemají šanci odhodit odpadky jinam, protože v národním parku nejsou odpadkové koše," popisuje situaci ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

"Umíte si ale představit, jak po horských stezkách jezdí popelářské vozy? Nemluvě o tom, že je u nás často větrno, takže by odpadky stejně poletovaly všude možně. Jistě by také přitahovaly zvěř, která by v nich hledala něco k snědku," vysvětluje. Odpadkové koše, ani mobilní kadibudky podle něj řešením nejsou.

Krkonošský národní park už v roce 2019 jako první zahájil osvětový boj a spustil kampaň Není zvěř jako zvěř. Covidová doba paradoxně posílila šiky odhazovačů odpadků. Proto nyní kampaň, se kterou KRNAP začal v roce 2019, znovu nabírá na síle a expandovala také do ostatních národních parků republiky. Přinesla postavu kapitána Hejkala v podání herce a režiséra Jakuba Koháka. Hejkal symbolizuje nejvyššího velitele lovců odpadkoušů, postrach rozmnožovačů, hlavního odpadkoušologa.

"Jako nejsnazší a nejúčinnější řešení se stále jeví dodržování pravidla: Co si do přírody přinesu, to si také odnesu. Kapitán Hejkal je sice mocný a činnost lovců odpadkoušů záslužná, jenže rozmnožovači-odhazovači jsou v Krkonoších stále v přesile," upozorňuje ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Atlas odpadků

Krkonošský národní park rovněž sestavil atlas odpadků, které se nejčastěji vyskytují v přírodě. Přiřadil k nim speciální pojmenování i délku, za jak dlouho se v přírodě rozloží:



• Respirouš tlamicha (respirátor) - dožívá se v přírodě více než 100 let



• Rouškovec zaplivka (rouška) - více než 100 let



• Vlhčenec ubrouskový (vlhčený ubrousek) - více než 100 let



• Sáčkovec šustilka (mikrotenový sáček) - 25 a více let



• Nedopalek smrdutý (nedopalek cigarety) - 15 let



• Lahvoň skleněnec (pivní lahev) - 3000 let



• Zátkovec pivenka (pivní zátka) - 15-20 let



• Střípek ostrouš (skleněný střep) - 3000 let



• Plechovkovice nápojová (plechovka od nápojů) - 15 let



• Konzervice ostrá (konzerva) - 15-50 let



• Kelímeček dopitý (plastový kelímek) - 70 let



• Tetrapakoš hranatec (krabice od mléka) - 100 let