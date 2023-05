„Ve volném čase jsem se věnoval sebevzdělávání, zúčastnil jsem se literárních kurzů, napsal a ilustroval jsem knížku pro děti,“ popsal Křížek. Za mříže se prý dostal kvůli své naivitě a důvěře ve špatné lidi. „Prosím jen, dejte mi šanci,“ řekl někdejší ostřílený mořeplavec s citovým pohnutím senátu.

Křížkovu žádost podpořil i přítomný vychovatel, který vyjmenoval pochvaly a uvedl, že odsouzený během výkonu trestu nevyhledával spory, byl klidné povahy, zapojil se do práce i udržování pořádku na oddíle, zapojil se i do různých aktivit organizovaných ve věznici. „Hodnotím ho jako nadprůměrného, jeho chování i přístup k výkonu trestu bylo vždy nad běžným rámcem, příkladné. Byl vzorem ostatním, nikdy nebyl kázeňsky trestán,“ konstatoval vychovatel. Propuštění podpořil i státní zástupce.

„Za více než čtyřicetiletou zkušenost s odsouzenými mohu prohlásit, že je výjimkou mezi nimi. Choval se příkladně. Navíc do vlastního odsouzení žil řádným životem,“ prohlásil advokát Oldřich Filip s tím, že se před soudy a do vězení dostal z důvodu své podnikatelské nezkušenosti a naivity. „Prohlásil vinu a činil kroky k náhradě škody,“ podotkl obhájce Filip.

Jeho pražský kolega Lukáš Trojan doplnil, že jeho klient se vrací do stabilního rodinného zázemí a prostředí. „Má zajištěné i zaměstnání, bude se věnovat sportovním a trenérským aktivitám,“ uvedl Trojan.

Křížek je ženatý s bývalou Miss ČR, moderátorkou a modelkou Lucií Váchovou, dnes Křížkovou, s níž má dvě děti. Ta již dříve ve svém veřejném vyjádření uvedla, že její muž se stal obětí „kamaráda“ a že na milionových podvodech neprofitoval. Sám podle ní musel skoro celý svůj poctivě vydělaný majetek prodat, aby měl z čeho platit dluhy a právníky.

Pětiletá zkušební doba

Českolipský senát po zhruba půlhodině pravomocně rozhodl, že známý Plzeňan může žalář ještě téhož dne opustit. Jelikož mu do konce výkonu trestu zbývala ještě dlouhá doba, soud mu stanovil nezbytnou zkušební dobu v délce pěti let. „Splnil jste všechny zákonné podmínky pro podmíněné propuštění, máte výborné hodnocení a není pochyb, že povedete řádný život,“ komentoval krátce výrok předseda senátu Pavel Kříž, který ocenil rovněž Křížkův sebekritický náhled na jeho podíl v kauze vytunelované kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo, ve které se nerozvážně stal „bílým koněm“.

Za to byl pravomocně odsouzen poprvé předloni v květnu, kdy ho Vrchní soud v Praze poslal do věznice s ostrahou na 3,5 roku. Tím to pro něj ale neskončilo, vloni se u Městského soudu v Praze zpovídal z dalšího podvodu v souvislosti s Metropolitním spořitelním družstvem, kde byla škoda pětinásobná než v prvním případě, dosahovala 124 milionů korun.

Soud mu tehdy pobyt za mřížemi neprodloužil ani o den, neboť došel k závěru, že naivně a slepě důvěřoval osobám, které trestný čin skutečně spáchaly. „Byl v podstatě zneužit, ale zavinil si to tím, že naprosto nepochopitelně důvěřoval. Z úvěrových prostředků nic neměl,“ řekla tehdy Deníku soudkyně Jarmila Pavlátová.

Státní zástupce se ale proti verdiktu odvolal, a tak ve věci rozhodoval vloni v létě opět Vrchní soud v Praze, jenž Křížkovi prodloužil pobyt za mřížemi o 18 měsíců, na rovných pět let. Ve své žádosti o podmíněné propuštění po uplynutí třetiny trestu znovu zopakoval, že se cítí zodpovědný za své provinění.

Dřívější sportovní úspěchy

Někdejší mořeplavec Křížek nastoupil k výkonu trestu 12. července 2021 v Hradci Králová a od 27. srpna 2021 již byl přeložen do strážské věznice.

Křížek je všestranný jachtař, mnohonásobný český mistr, který úspěchy slavil i na mezinárodní scéně. Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů a stal se členem sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Celkem čtyřikrát přeplul Atlantský oceán. Byl trenérem jachtingu ve Sportovním centru mládeže, které spoluzakládal. Vytvořil interaktivní tréninkové deníky, které pak s úspěchem převzaly i další sportovní odvětví. Podílel se na přípravě řady reprezentantů a budoucích olympioniků.

Stal se osobním trenérem Lenky Šmídové v závodech světového poháru, na MS 2004 a na Letních olympijských hrách 2004 v Athénách, kde získala stříbrnou olympijskou medaili. Pak působil i jako trenér národního reprezentačního týmu. Založil také společnost Czech Ocean Team s.r.o., která se zabývá realizací jachtařských projektů. V roce 2006 a 2007 stál za projektem sólového oceánského jachtingu na 6,5 m plachetnici. Jako první Čech se kvalifikoval na legendární závod osamělých mořeplavců (La Rochelle Francie - Salvador de Bahia Brazílie), kde získal bronzovou medaili.

Odsouzení mají šanci na podmíněné propuštění, jen když splní tři podmínky: vykonali polovinu trestu, ve věznici získali dobré hodnocení čili znatelně se polepšili a je předpoklad, že na svobodě povedou řádný život a nebudou se dopouštět trestné činnosti.



Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky, u odsouzených za zločin pak jeden rok až sedm let.