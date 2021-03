„Podhoubí proroste lignino-celulózovým substrátem, tedy například pilinami či slámou, a vytvoří kompaktní a zároveň tvarovatelný materiál, který má podobné vlastnosti jako polystyren,“ přiblížil Vladan Košut, který má u společnosti sídlící ve Vřesovicích na starosti marketing. Do budoucna s kolegy chtějí prosadit uplatnění houbového materiálu pro izolace, včetně zateplení. Využití podhoubí díky jeho prorůstání a následnému vysušení, po němž ztvrdne a stane se neaktivním.

Konkurovat má především plastovým obalům. „Největší potenciál vidíme v nahrazování jednorázových plastů, protože materiál z hub a rostlinných odpadů není nutné recyklovat ani řešit další složitou logistiku. Jednoduše ho lze vyhodit na kompost nebo na pole, kde po rozložení poslouží zároveň jako hnojivo,“ uvedl materiálový inženýr Jan Ostrezi.

Otcem projektu je akademický malíř David Minařík, který se před více než dvěma lety vrhl do intenzivního studia hub. „Umíme vyrobit také tvrdé lisované desky podobné dřevotřísce. Momentálně pracujeme na kůži z podhoubí Ganoderma lucidum známé také pod názvem Reishi,“ přiblížil Minařík.

Podobné využití hub hodnotí pozitivně i prezident Mykologického kroužku v Ratíškovicích Václav Koplík. „Zatím je to novinka. Je to dobrou zprávou nejen ohledně hlavního využití, ale také tím, že poté, co materiál splní svůj účel, tak se s nim dá ještě pohnojit pole,“ dodal houbař.