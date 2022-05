Přívalová voda vyplavila část ropy ze sběrných jímek s ropnými produkty z tamního kovošrotu do Vinohradského potoka a dále do říčky Rokytná. Ta se v Ivančicích vlévá do řeky Jihlavy. Havárii ještě v těchto dnech likvidují hasiči i odbor krumlovského životního prostředí. „Únik ropy evidujeme a pracujeme na odstranění škod. Také zjišťujeme odkud ropa pochází. Označovat viníka je před závěry šetření předčasné,“ uvedl vedoucí krumlovského odboru životního prostředí Kamil Raboň.

Tuny zeminy

V pondělí dopoledne na místě kontroloval rozsah škod i postup záchranných prací. „Na vodním toku instalovali hasiči tři takzvané sorpční hady, nornou stěnu jsme po konzultaci s odborníky nepoužili, jelikož se jednalo o malé množství látky, které by nezachytila. Došlo ale k odtěžení zeminy podél toku v délce zhruba do tří kilometrů,“ upřesnil rozsah škod Raboň.

Tuny odtěžené hlíny poté zlikviduje odborná firma. „Nyní zjišťujeme, zda je kontaminovaná další zemina a travní kryt na březích,“ ujistil Raboň.

Informaci o zásahu hasičů potvrdil i jihomoravský mluvčí Jaroslav Mikoška. „Druhý den po události jsme použili k likvidaci ropy sorbent, sorpční hady jsou stále na místě,“ řekl mluvčí hasičů.

K úniku ropy do Rokytné mělo dojít z nádrží v objektu Kovošrotu Hulman. Jednatel společnosti Josef Hulman byl včera rovněž na místě události. Deníku Rovnost sdělil, že se firma na odstranění havárie podílí, i když nebylo prokázáno, že ji zavinila.

„Naše společnost zadala ihned po zjištění znečištění, na něž nás upozornili pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu Moravský Krumlov, provedení kontroly našeho zařízení, které je určeno k zachycení ropných látek. Odborná společnost nezjistila žádné porušení. Kontrolou plochy bylo zjištěno jen porušení jednoho poklopu obtokové šachty a bylo ihned přistoupeno k jeho opravě,“ vyjádřil se Hulman.

Hledání viníka

Bez prodlení se také podle něj společnost začala podílet na likvidaci havárie. „Bez určení míry našeho podílu na havárii provádíme likvidaci celého rozsahu znečištění. Odtěžujeme znečistěnou vrstvu zeminy i travní porost. Tato znečištěná zemina je odvážena k dekontaminaci na zařízení, které je k tomuto účelu určeno,“ zdůraznil Hulman.

K úniku ropy došlo při bouřce čtvrtého května v podvečer. Podle Raboně se nedala havárie zjistit okamžitě. Kvůli velkému množství hnědé vody. „Až opadla, upozornil nás na událost jeden obyvatel, že je v potoce cítit ropa,“ zdůvodnil Raboň.

Sám za dobu svého působení na odboru životního prostředí prý takovou rozsáhlou havárii nepamatuje. „Naštěstí se ropa drží nahoře, nedošlo díky tomu k úhynu ryb ani jiných živočichů. Utrpěl ale porost na břehu. Díky rychlému odtěžení je ale pravděpodobné, že se do spodních vrstev nedostane. Půdu a porost obnovíme,“ ujistil Kamil Raboň.

Prioritou je podle něj likvidace následků škod. Až poté bude zahájeno přestupkové řízení z něhož vzejde viník a důvod znečištění. Při prokázání padne náprava škod na jeho bedra.