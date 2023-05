Otevřete sběrné dvory všem bez ohledu na trvalé bydliště a množství odpadu! Takové výzvy se v poslední době objevují v reakcích na černé skládky. Pohoršení vzbudily skládky odpadu mezi Rabštejnskou Lhotou a Pohledem u Mladoňovic na Chrudimsku, kde několik hromad pytlů, pneumatiky nebo i starý nábytek kdosi vyhodil do příkopu a nešetřil ani les u Čejkovic. Skladba odpadu se objevila také v Hrochově Týnci.

V katastru obce Morašice černou skládku likvidovali dobrovolní hasiči ze Zbyhněvic | Foto: Josef Soudek

Lidé, kteří kolem Pohledu viděli hromady nepořádku, nevěřili svým očím. Pachatel se s tím rozhodně nepáral, v příkopě ležely lahve od piva, hračky, nábytek, plast, školní potřeby, monitor od počítače i starý televizor. „Nyní to šetří policie. V odpadcích jsme nalezli žákovský průkaz i neplatný cestovní pas,“ řekl starosta Mladoňovic František Tuček.

Obec podle jeho slov skládku ve svém katastru zlikvidovala a odpad ležící na území obce Morašic odvezli dobrovolní hasiči ze Zbyhněvic.

Černá skládka v uplynulých dnech vyrostla také v Hrochově Týnci ve směru na Bořice. „Vše jsme oznámili policii, které děkuji za součinnost. Odpad pochází z vyklizení nemovitosti, část skládky už byla odstraněna,“ potvrdil starosta Hrochova Týnce Aleš Vašek.

Zavalí Česko plechovky? Většina končí na skládkách, kontejnerů přitom přibylo

Pachatelé se sami často usvědčí, když nechají na místě různé dokumenty. „Ano, stává se to. Našli jsme smlouvy se jménem a adresou, zelené karty a jiné papíry. Potom už je snadné kontaktovat toho člověka a domluvit se na úklidu. Někdo to učiní sám, jiný likvidaci skládky včetně pokuty zaplatí,“ uvedl vrchní strážník městské policie ve Skutči Tomáš Brokl.

Původce černé skládky může dostat podle zákona o odpadech pokutu příkazem na místě až deset tisíc korun. Obce, které nemají vlastní sběrný dvůr, jsou podle tohoto zákona povinny uspořádat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dvakrát ročně, většinou je to na jaře a na podzim.

„Má to logiku - lidé v tomto období nejvíc uklízejí a zbavují se nepořádku. Naši obec stojí jeden svoz 20 tisíc korun a opravdu není možné ho uspořádat častěji. Každý může v případě potřeby využít sběrný dvůr v Chrudimi nebo skládku v Nasavrkách, ale musí počítat s tím, že za uložení odpadu zaplatí,“ vysvětlil mladoňovický starosta Tuček.

Uložení se vyplatí

Sběrný dvůr v Chrudimi má na webových stránkách aktuální ceník. Podle něj „přespolní“ člověk třeba za kilogram objemného odpadu zaplatí pětikorunu. I kdyby tak pachatelé černých skládek odvezli do dvora dva metráky, zaplatí tisícovku, což se ve srovnání s vysokou pokutou za černou skládku vyplatí.

Šetrný přístup. Na venkově žijí přeborníci ve třídění odpadů

Lidé často argumentují tím, že nemají kvůli pracovní době možnost odpad do sběrných dvorů odvézt. Například v Hlinsku je otevřeno v pracovní dny do 16 hodin a v sobotu jen do oběda. V Chrudimi už před časem zpřístupnili areál v sobotu do 18 hodin, aby se lidé po víkendovém úklidu mohli nashromážděného nepořádku zbavit.

„Je také možné ve sběrném dvoře bezplatně odložit stavební suť do 200 kilogramů. Snažíme se tímto způsobem eliminovat možnost vzniku černých skládek na území města a jeho okolí. V této souvislosti je třeba zmínit, že se městské policii daří řešit černé skládky. Viník nejenže dostane pokutu, ale musí také odpadky uklidit. Pokud by tak neučinil, zlikvidují je Technické služby a náklady se pak po viníkovi budou vymáhat, třeba i soudně,“ varoval mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Ústavní soud zrušil Krásné Lípě odpadovou vyhlášku. Byla diskriminační

Běžný domácí odpad lze navíc třídit, nádoby mají v každé malé obci. „My využíváme všechny kontejnery. Hlavně ten na plasty, protože je u nás velká spotřeba balené vody. Manželka nedávno přebírala svoje oblečení a naházela staré věci do pytlů, které dala do bílého kontejneru pro charitu. Zbavili jsme se nepořádku a ještě pomůžeme dobré věci. Co se týče velkoobjemového odpadu, mně osobně by stačil jednou ročně. Ale chápu, že pro některé lidi by to bylo málo,“ řekl 66letý Jindřich z malé vesničky u Heřmanova Městce.

Žena: Odpad vozím do sousední obce

O generaci mladší Jana z vesnice u Chrudimě má někdy sto chutí pohodit pytel s pet lahvemi u kontejneru. „Naše nádoba má jen malý otvor, takže tam musím házet kus po kuse a neskutečně mě to otravuje. Tak všechno hodím do auta a odvezu do sousední obce, kde mají kontejner s výklopným víkem. Myslím, že tím logicky našemu úřadu klesne podíl tříděného odpadu na celkovém, což je pak znát na faktuře pro obec, potažmo i v poplatku pro lidi,“ míní Jana.