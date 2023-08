Jeden z táborů pod vedením Marianky Úředníčkové a Kristýnky Kašné mají za sebou děti z Babic. Děti pod jejich vedením procházely různými historickými epochami, plnily úkoly a hrály hry.

Ztraceni v čase. | Foto: Ivana Bičanová

Podnikly také dva výlety - do muzea v Kroměříži, kde na ně čekala stará strašidelná půda a zrcadlové bludiště a potom do Památníku Velké Moravy do Starého Města, kde se nejen dozvěděly zajímavosti o životě našich předků, ale také si na vlastní kůži vyzkoušely například pečení placek.