Po dlouhých čtrnácti dnech se 3. ledna poprvé otevřely dveře Aquaparku pro aktivní cvičence a cvičenky, aby společně s cvičitelkami Petrou Kučerovou, Hankou Blažkovou a Vendulou Nožičkovou zahájili další cvičební sezonu. Při prvních povelech cvičitelek šly cviky z tuha, ale během třicetiminutového cvičení, ruce, nohy, svaly začaly všechny poslouchat a vše se přizpůsobilo požadavkům cvičitelek.

A co říci na závěr? Možná položit otázku, nechcete to také zkusit? Pokud ano, tak neváhejte a přijďte s úsměvem a dobrou náladou mezi nás a načerpat tak novou potřebnou energii do roku s letopočtem 2022.

Olga Švecová

Tupesy rozezněl vánoční koncert cimbálové muziky Džbánek