„Už na jaře jsme přizpůsobili naši činnost a začali jsme nabízet návštěvníkům kulturu online. Na webových stránkách 14-15.cz jsme spustili virtuální prohlídky výstav a natočili řadu videí z výstav, které stojí za to vidět. Pomohla i některá média, která přinášela reportáže a rozhovory z našeho prostředí. Nechyběl bohatý program pro čtenáře knihovny a nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které organizace připravily online tvořivé dílny. Zůstali jsme s našimi návštěvníky v maximálním kontaktu," komentuje situaci Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p.o..

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí například eVýpůjčky, kde si registrovaní čtenáři mohou zapůjčit eknihy z bohaté databáze. Ta obsahuje řadu bestsellerů a dlouho rezervované nejžádanější tituly. Novou službou jsou DNNT – Díla Nedostupná Na Trhu. Ta zpřístupňuje zájemcům tisíce digitalizovaných knih a dalších dokumentů, které již nejsou dostupné na knižním trhu. A zmínit lze i hudební databázi Naxos Music Library obsahující přes 150 tisíc CD různého žánru. Knihovna připravila také online výtvarnou soutěž pro děti s názvem Kočky, kam se podíváš. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně umožňuje především virtuální prohlídku stálé expozice Prostor Zlín | Řády vidění.

Zaujme i online archiv čtvrtletníku Prostor Zlín, který galerie vydává více než 20 let. Zahrnuje kompletní vydání od roku 2009 do 2018, které si lze prohlédnout nebo stáhnout v PDF. Galerie myslí také na děti. Sice do ní nemohou zavítat osobně, přesto jsou pro ně připraveny virtuální aktivity. Například Galeřiště online, které jednou týdně přinese novou tvořivou dílnu s návodem, jak si doma vyrobit vybraný atraktivní výrobek. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pracuje především s video reportážemi, které byly oblíbené už v jarním období.

Naposledy nabídlo například video představující výstavu Poslové z vesmíru, meteority a tektity a na dalších nyní pracuje. Závěrem připomeneme virtuální prohlídku 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, která provádí zájemce všemi expozicemi i dalšími zajímavými prostory institutu. Další novinky a zajímavosti jsou uveřejňovány na www.14-15.cz a na webech muzea, galerie a knihovny.

Petra Štrofová