Zimní mravenčení ve Slováckém muzeu. Děti už ví, co se děje v mraveništi

Měsíc za měsícem si předávají svoji vládu a už se přiblížil konec měsíce února. A právě na poslední únorovou neděli pozvalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti děti - „Zvídalky“ - do svých prostor na zajímavou výstavu, která zde byla veřejnosti zpřístupněna ve čtvrtek 23. února 2023. Děti se při povídání od skřítka Zvídalka dozvěděly, co se děje například v mraveništi. Společně s Petrou Tománkovou nahlédly do úžasného světa miniaturních tvorů – do světa hmyzu. A přitom nechyběla ani pohádka.

Zimní mravenčení ve Slováckém muzeu. | Foto: Olga Švecová v

Zvídalek si s dětmi povídal vždy každou celou hodinu. Mezi jednotlivým povídáním děti trávily čas v dílničce tvorbou mravenců, mraveniště a Ferdy mravence a také vyplňování pracovních listů, které jsou vždy pro děti připraveny. Úderem sedmnácté hodiny se dveře Slováckého muzea uzavírají a poslední Zvídalci se loučí s organizátorkami a miniaturními tvorečky v insektáriích. Olga Švecová