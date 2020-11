Děkujeme všem dobrovolníkům a podporovatelům naší nemocnice, kteří na zdravotníky myslí a drží jim palce. Nedávný dar v podobě 118 kusů poukázek do nákupního centra Zlaté jablko ve Zlíně v celkové hodnotě 236 000 korun věnovala Veronika a Petr Zámečníkovi z Uherského Hradiště.

Dar v podobě 118 kusů poukázek do nákupního centra Zlaté jablko ve Zlíně. | Foto: Uherskohradišťská nemocnice a. s.

„Napadlo to víceméně mého manžela v souvislosti s tím, co se momentálně kolem nás děje a kolik lidí je nemocných tady v našem okrese. Chtěli jsme dát najevo sestřičkám naši podporu, že na ně myslí nejenom ti, kteří jsou aktuálně jejich pacienty, ale všichni, kdo jejich práci sledují zpovzdálí. Napadlo nás proto, že každé sestřičce v první linii zakoupíme poukaz, aby si mohla vybrat něco, co ji potěší a udělá radost,“ upřesnila paní Zámečníková.