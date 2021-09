„Chtěl bych touto formou poděkovat jménem svým i celé Rady Zlínského kraje zdravotníkům za práci v době pandemie COVID-19 a vyzdvihnout tím vše, co pro občany našeho regionu v této nelehké době udělali,“ vzkázal obětavým zdravotníkům Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.