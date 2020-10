Začátek školního roku, přes současná rizika přenosu infekční choroby, jsme za přísných hygienických opatření zahájili v Kulturním domě v Uherském Brodě slavnostním setkáním nově nastupujících žáků s učiteli za účasti rodičů, kteří přijeli z celé České republiky i Slovenska, a jak se již stalo pravidlem také se zástupci našeho strategického partnera České zbrojovky a zástupce města Uherský Brod.

Pro žáky prvních ročníků jsme opět připravili adaptační kurz. Z více jak 90 žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků, se značná část z nich vydala do rekreačního střediska Kopánky v nedalekých Bílých Karpatech. Krásné prostředí, pěkné ubytování, dobré jídlo a zejména výborný odborný program určitě přispěl k lepšímu vzájemnému poznání, sblížení se nejen navzájem, ale také se svým třídním učitelem a zejména k nastavení dobrého klimatu ve třídě. První ročníky, dvě třídy maturitních a jedna třída učňovských oborů, absolvovali kurz ve dvou dvoudenních turnusech pod odborným vedením instruktorů společnosti MADIO z.s. Zlín.

Složitá epidemiologická situace na nás klade velkou zodpovědnost, co do organizace teoretické a praktické výuky, tak i co do rozhodování, jaké akce pořádat pro veřejnost a žáky základních škol, či kterých se účastnit. Jako velkou výzvu jsme pojali účast na prezentacích rukodělných ukázek žákovských prací. Zúčastnili jsme se akce Stará řemesla na hradě Malenovice a Dne Zlínského kraje, kde zejména o předvádění ryteckých technik z řad návštěvníků byl velký zájem. V nadcházejícím měsíci plánujeme Den otevřených dveří v pátek 16. října. Umožníme zájemcům se podívat alespoň do jedné z budov školy, kde probíhá část praktické výuky, provedeme je dílnami, vystavíme práce žáků všech oborů – ryteckých, strojírenských a puškařských. DOD bude zaměřen na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů, a proto bude převaha prací rytců denního i dálkového studia.

Těšit se mohou i zájemci o naše kurzy pro začátečníky, neboť o den později, v sobotu 17. října, proběhne první setkání tradičního kurzu Povrchové rytiny, kde se zájemci naučí jak používat nástroje, brousit je a základům rytí do kovu. Rádi přivítáme také žáky základních škol v našich dílnách v rámci projektu Sdílení dílen, byť jsme si vědomi, že musíme splnit velmi přísná hygienická opatření. Dopředu proto garantujeme, že všechny akce proběhnou v souladu s protikoronavirovými opatřeními, kdy všichni zúčastnění budou vybaveni rouškami.



Ladislav Kryštof, ředitel školy