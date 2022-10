Zahradní slavností oslavili 45. výročí založení mateřinky. Dorazilo na 300 lidí

V letošním roce slaví Mateřská škola Štěpnická v Uherském Hradišti, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Svatováclavská, krásných půlkulatých 45. let od jejího založení. Ženský tým zdejší mateřinky uspořádal, nejen jak velí tradice, ale i u příležitosti jubile předškolního zařízení, Zahradní slavnost. „Tu pořádáme pravidelně, a to vždy na jaře a na podzim. Akce slouží především k prohlubování vztahů s rodiči a zapojení je do chodu mateřské školy,“ vysvětlila učitelka mateřinky Monika Matějková.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zahradní slavností oslavili 45. výročí založení mateřinky. Rok 2022. | Foto: Monika Matějková

Podotkla, že vhodně vybavená mateřinka má pět tříd po pětadvaceti dětech. „Dvě třídy jsou Montessori, jedna přírodovědná a dvě s klasickou výukou. Naše mateřská škola je tedy výjimečná svou alternativní nabídkou vzdělávání,“ sdělila Monika Matějková. Štěpnická mateřinka umožňuje učitelkám aktivně pracovat s dětmi na jejich pozitivním vývoji ve všech oblastech, a to především hravou a laskavou formou. „Podzimní Zahradní slavnost byla výjimečná tím, že se zároveň oslavilo 45. výročí založení naší mateřské školy. Pro rodiče a veřejnost připravily učitelky výstavu fotografií, při níž bylo možné zavzpomínat na staré dobré časy. Mimo to byla pro děti přichystána stanoviště s úkoly, za jejichž splnění dostaly na závěr pamětní list a dáreček,“ okomentovala průběh Zahradní slavnosti učitelka Matějková. Strahov i Cristiano Ronaldo. Školáci ze Slovácka si užili utkání Ligy národů Oblíbenou součástí akce byl stánek s občerstvením, kde mohli návštěvníci ochutnat bylinkové čaje i různé dobroty, které připravili jak zaměstnanci školy, tak i děti se svými rodiči. Také si zde mohli vypresovat čerstvou ovocnou šťávu. Na podzimním jarmarku v kulise zahrady si mohli návštěvníci zakoupit různé zajímavé výrobky, dekorace, domácí produkty, jako zavařeniny, marmelády, sirupy, čaje, ovoce či zeleninu. „Děti z naší školky vyráběly například bylinkovou mast, sušené ovoce a lucerny. Zboží na jarmark věnovali rodiče, zaměstnanci i děti. Z výtěžků Zahradních slavností pořizuje školka dětem na zahradu nové prvky. Loni to byl kupříkladu altán,“ neskrývaly radost učitelky. Zahradní slavností, která se opravdu vydařila i co se týká počasí, se zúčastnilo na 300 návštěvníků. „Akce byla velmi dobře připravená, naše Verunka z ní byla nadšená. Při plnění úkolů sbírala razítka a výborně se u toho bavila. Těšilo mě, že v rámci hry si sama mohla připravit mošt, vytvořit si vlastní dekoraci či poznávat různé druhy zeleniny. Pak si velmi hrdě přišla pro pamětní list,“ svěřil se Verunčin tatínek Aleš Durďák, který vyjádřil poděkování organizátorkám za skvělou akci. I další rodiče byli akcí nadšení a popřáli učitelkám hodně úspěchů v jejich často nedoceněné práci. Podzim dorazil i na Pustevny a čaruje nádhernými barvami „Podzimní i jarní slavnost pořádáme jako učitelky mateřské školy už několik let srdcem a s láskou. Největší odměnou ze zmíněné akce je pro nás radost dětí, jejich rodičů a prarodičů,“ nechala se slyšet Ivona Kočířová, zástupkyně ředitelky MŠ Štěpnická. Zdeněk Skalička MMA v Olomouci. Do klece nastoupili bojovníci i z Prostějova, Srbska i Ukrajiny