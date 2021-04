Žáci Zušky podpořili projekt Úsměv do schránky

Kdy naposledy jste dostali rukou psaný pohled? Žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště z výtvarných tříd Radmily Doskočilové a Jany Tvrdoňové spolu s pedagožkou Hanou Klinkovskou se před Velikonocemi rozhodli podpořit dobrou věc – a zapojili se proto do dobročinného projektu Úsměv do schránky, v rámci kterého mohou dobrovolníci z řad široké veřejnosti posílat pohlednice do domovů seniorů po celé ČR. Děti ve výtvarce se nadšeně pustily do tvorby pohlednic, které si mohou zájemci stáhnout na stránkách projektu, rozposlat je do světa, a potěšit tak seniory v domově v této nelehké době.

Žáci Zušky podpořili projekt Úsměv do schránky. | Foto: Marika Blažková