Žáci SOU Uherský Brod postavili betlém

Čtenář reportér





Rok se s rokem sešel a opět tu máme advent. Je to doba radostného očekávání, rozjímání, odpuštění a smíření, a také lásky a dobročinnosti. Doba příprav na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Také Střední odborné učiliště Uherský Brod se na těchto přípravách podílelo, a to stavbou nádherného betlému. Je to tradice už 18 let dlouhá, kdy pod rukama našich mistrů odborného výcviku a jejich žáků vyrůstá toto kouzelné dílko, které zdobí Masarykovo náměstí Uherského Brodu až do Tří králů.

Žáci SOU Uherský Brod postavili betlém. | Foto: Eva Jurásková, Střední odborné učiliště Uherský Brod