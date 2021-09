Pátek třetího září, třetí den školního roku a první pátek v měsíci září, se pomalu chýlil ke svému konci. Sluníčko, které doprovázelo celý den, se přiblížilo k západu a paní tma pomalu rozprostírala nad královským městem svůj háv. Zavíraly se obchody, výstavní síně, ale jediné místo, které po osmnácté hodině zůstalo otevřené, bylo Slovácké muzeum ve Smetanových sadech královského města Uherské Hradiště.

Za medvídky do Slováckého muzea. | Foto: Olga Švecová

Proč tomu tak bylo? I na to vám v příspěvku odpovím. Právě do prostor Slováckého muzea pozvaly jeho pracovnice děti, aby se seznámily s výstavou Tajuplný svět medvídků. Děti si při této výstavě vyslechly pohádku „O statečném medvídkovi“, a to v podání Petry Tománkové, prohlédly si různé kóje, které byly vyzdobeny medvídky malými či velkými v různém barevném provedení. Během pátrací akce si děti mohly odskočit do tvořivé dílničky a zde si mohly za asistence pracovnic Slováckého muzea vytvořit medvídky, vymalovat obrázky s různými medvídky a namalovat medvídky na kamínky.